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Бабочки, "лепестки", новые свидетели: Баранец назвал сомнительные моменты в деле о крушении MH17

10 июня 2020, 01:00  •  87 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом назвал сомнительные моменты в деле о крушении MH17. В частности, он указал на бабочки, "лепестки" и новых свидетелей, которые полностью разрушают версию Запада о "российской вине".
В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал новую версию крушения малайзийского "Боинга", летевшего рейсом MH17, отметив, что появляются всё новые и новые свидетели, видевшие боевые самолёты.
"Вы знаете, эта версия может быть реальной только в том случае, когда будут найдены ещё и другие, дополнительные доказательства. Только меня удивляет одно. Ведь сколько лет прошло. По миллиметру перебрали каждый кусочек, фрагмент самолёта. И вот через несколько лет только всплывают эти "бабочки". Внимание, идём дальше. Я не исключаю, что эти "бабочки" были невыгодным, в общем-то, элементом или, скажем так, вещдоком для комиссии, которая пыталась впарить миру, говоря блатным языком, версию о виновности России", - отметил Баранец.
По его словам, "лепестки" от взрывного устройства мешали протащить нужную Западу версию, именно поэтому их столько времени могли держать в секрете.
"Понимаете, появление новых вещдоков, даже через четыре года, свидетельствует о том, что само следствие было сырым и тенденциозным. Почему мы до сих пор опираемся не на доказательства профессионалов, а на каких-то левых журналистов, каких-то левых исследовательских свободных и не свободных центров? Теперь переходим к другому. Вдруг ни с того ни с сего - ба-бах, появляются всё новые и новые свидетели, которые видели украинские истребители в небе. Противники самолётной версии доказывают, что ракета, которой был вооружён тот самолёт, в котором сидел пилот, покончивший с собой при странных обстоятельствах, они говорят: "Баранец, не гони пургу, ведь дальность этой ракеты недостижима для самолётов этого класса и так далее", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что аргумент его оппонентов о дальности ракеты снимается очень легко, ведь самолёт Су-27, даже плохо подготовленный к полёту на Украине, всё равно мог подняться на высоту 10 километров.
"А уж вы понимаете меня, это же самый ходовой эшелон - 10 километров. Так можно вообще в упор стрелять, можно чуть ли не лоб в лоб идти. Поэтому дальность ракеты в таком случае не играет никакой роли. Появление новых вещдоков, и "лепестки", и свидетели разрушают уже, казалось бы, полностью разогретую, сформированную, упакованную, слепленную антироссийскую версию. Они её разрушают. Вот это страшно не нравится Западу. Но, вы знаете, так всегда бывает, когда следствие выстроено лживо. Шило из мешка рано или поздно вылезает. Хотелось бы, чтобы оно вылезло как можно раньше, чтобы Запад прекратил спекулировать на российской вине", - подчеркнул Баранец.

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