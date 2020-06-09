|
Бабочка указала на ракету, но... Раскрыты результаты экспертизы жертв MH17
09 июня 2020, 17:00 • 248 • В мире
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 представил результаты экспертизы жертв крушения. По его словам, один из фрагментов, обнаруженных в теле капитана лайнера, был в форме бабочки. Однако в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, состав которой отличается.
В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах в понедельник прошли слушания по делу о крушении Boeing рейса MH17. Как заявил в ходе заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер, один из фрагментов осколков, обнаруженных в теле капитана лайнера, был в форме бабочки. Всего в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков.
По мнению прокурора, обнаруженные в ходе экспертизы фрагменты более указывают на сходство с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38. Ранее версию о 9М38М1 уже развенчали российские специалисты, напоминает РИА Новости.
Впрочем, указал Тейс Бергер, в теле одного из членов экипажа обнаружили частицу, состав которой отличается от вышеописанных фрагментов. С другой стороны, политолог Владимир Корнилов в беседе с "Политэкспертом" отметил, что в деле вообще слишком много загадок, которые, в том числе, касаются так называемых "тайных свидетелей".
Напомним, что международное следствие считает подозреваемыми в крушении четырёх человек. Следствие ранее объявило подозреваемыми Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.
248
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июня 2020, 09:55
|
04 июня 2020, 04:55
|
05 июня 2020, 02:55
|
06 июня 2020, 09:55
|
03 июня 2020, 09:55
|
05 июня 2020, 06:55
|
07 июня 2020, 20:00