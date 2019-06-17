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Бабичу доверили интеграцию: В Кремле расшифровали назначение нового зама в Минэкономразвития

17 июня 2019, 14:54  •  78 • Политика
В Кремле прокомментировали назначение экс-посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича на должность заместителя главы Минэкономразвития. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, бывшему послу доверили интеграционную тематику. Однако, детали работы Бабича расшифровывать не стали.
Ранее стало известно о том, что бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич теперь будет заместителем главы Минэкономразвития. Официальное распоряжение о назначении появилось на сайте кабмина.
В Кремле прояснили ситуацию и рассказали о том, чем Бабич займётся в новой должности у Максима Орешкина. Как оказалось, экс-послу доверили интеграцию.
"Во многом продолжит заниматься координацией и организацией интеграционной работы", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что у Бабича "будет много других полномочий и обязанностей".
"У Бабича достаточно высокий уровень экспертизы, - отметил представитель Кремля, - которую он, конечно, сможет использовать на благо ускорения самых различных интеграционных процессов".
Однако, подробнее расшифровывать детали и пояснять, в чём именно заключаются обязанности нового зама в Минэкономразвития, Песков не стал.

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