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Бабич назначен главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
21 января 2021, 21:30 • 98 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя министра экономического развития страны Михаила Бабича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в четверг, 21 января.
«Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», — отмечается в документе.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Другим указом Путин присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.
Бабич имеет экономическое образование и является кандидатом экономических наук. Также окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Служил в ВДВ России и войсках КГБ СССР, принимал участие в боевых действиях.
В 2000–2001 годах работал первым заместителем председателя правительства Московской области. В 2001–2002 годах — первый заместитель главы администрации Ивановской области. В 2002–2003 годах — председатель правительства Чечни.
В Минэкономразвития он попал в 2003 году, придя на должность помощника главы ведомства. С июня 2019 года Бабич был замминистра экономического развития России. С 30 сентября того же года — первым заместителем министра экономического развития страны.
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