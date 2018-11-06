«Бабье лето продолжится»: в Московском регионе ожидается солнечный и тёплый ноябрь

В Москве и области ожидается необычно тёплая погода, а солнечных дней будет втрое больше нормы. По прогнозам, в течение ближайшей недели в столице будет ясно и без осадков, при этом воздух прогреется до +8 °C, что скорее характерно для середины октября. Тем не менее ближе к выходным синоптики не исключают незначительных осадков. В целом же жителям столичного региона не стоит ожидать скорого наступления зимы: до «настоящего снега» ещё далеко, уверены специалисты.

Погоду в Москве можно назвать аномально тёплой. Об этом в беседе с RT заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что в ноябре будет много солнечных дней, что нетипично для этого месяца.

«Погоду сейчас можно назвать аномально тёплой, потому что температура на 5—6 градусов выше нормы. По сути, мы отброшены в середину октября… Второй фактор, претендующий на феноменальность, — с учётом ожидаемых метеоусловий будет много солнца. Для ноября это редкость — обычно на это время выпадает всего один солнечный день», — сказал он.

Эксперт отметил, что в ближайшее время, вопреки ежегодным наблюдениям, снижения среднесуточной температуры не произойдёт.

«Температура воздуха будет понижаться, но устойчивого перехода не наблюдается. Скорее всего, это произойдёт ближе к 20-му числу, хотя, согласно прогнозам, переход среднесуточной температуры воздуха должен случиться к 10 ноября», — рассказал Тишковец.

Отметим, что прошедший октябрь также был аномально тёплым — средняя температура выше, чем за последние 140 лет. Об этом заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средние температуры в минувшем октябре, которые были зафиксированы в пунктах наблюдений по всей России, показали, что прошедший месяц стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, составляющую 140 лет», — цитирует его ТАСС.

Солнечный ноябрь

Поскольку, согласно прогнозам, ноябрь в Центральной России будет значительно теплее, чем в последние годы, не стоит ожидать скорого появления снежного покрова, считают синоптики. Согласно наблюдениям, значительный слой снега сформируется ближе к середине месяца.

«Ноябрь будет довольно солнечным, значит, это лимит по осадкам. Максимум выпадет 60% от месячной нормы. При этом количество солнечных дней втрое превысит многолетние показатели. Отсюда следует, что снежный покров ляжет скромным слоем в 24 мм только в конце ноября. Как раз на эти числа, приблизительно 28 ноября, приходится формирование снежного покрова», — рассказал Тишковец.

Несмотря на то что снежные осадки были зафиксированы в столице и в регионе, для «настоящего снега» ещё рано, согласился и исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв. Синоптик не исключил, что в этом году снег в Москве ляжет позже.

«Для настоящего снега пока ещё рановато: обычно в Москве появляется устойчивый снежный покров где-то в конце ноября, сейчас температура выше нормы градуса на три, всё может немного подвинуться», — отметил Киктёв.

«Положительные аномалии»

Между тем тёплые дни уходящей осени будут сопровождаться северными ветрами в связи с приходом в ЦФО антициклона.

«Температура воздуха при ясном небе в ночные часы будет понижаться до слабоотрицательных значений, в Москве она будет около нуля почти всю неделю. В дневные часы под лучами солнца температура будет постепенно повышаться. Мы ждём, что практически всю неделю дневная температура будет колебаться в Москве в пределах +5…+8 °C. Это выше климатической нормы градуса на три», — рассказала в беседе с RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она подчеркнула, что, хотя в регионе уже давно глубокая осень, холодные ночи начались только сейчас.

«До этого они были как в начале октября. Приятно, когда аномалии положительные», — добавила она.

По мнению Евгения Тишковца, приходящий антициклон несильно отразится на общем температурном фоне, сохраняя до конца недели в Москве «довольно однотипную» солнечную погоду без осадков.

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«Во вторник по столичному региону условно скользнёт по периферии антициклон, тёплый атмосферный фронт. Он отметится лишь небольшим уплотнением облачности. Это не помешает температурному фону оставаться существенно выше климатической нормы. Бабье лето продолжится», — отметил Тишковец. Более того, синоптик прогнозирует сохранение тёплой погоды в Москве до второй декады ноября.

Тем не менее в Гидрометцентре не исключают, что в регионе ближе к выходным 10—11 ноября могут быть зафиксированы небольшие осадки. Как отметил Дмитрий Киктёв, средняя температура воздуха по Москве в субботу и воскресенье может понизиться на один-два градуса.

«В конце недели виднеется некоторое изменение погоды: до пятницы без осадков, на выходных, по предварительным прогнозам, небольшие осадки в программе есть. В субботу ночью +1…+4 °C, днём +1…+6 °C, в воскресенье — примерно на том же уровне, может быть, даже чуть попрохладнее», — добавил эксперт.