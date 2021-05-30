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Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
30 мая 2021, 02:45 • 54 • Политика
В соцсетях появились фото с цветами у портрета "убитого" Аркадия Бабченко.
В твиттере появился пост с надписью: "Это невыносимо! Они опять его убили!" - и фото, где изображён мемориал с цветами, свечами и портретами "убитого" журналиста Аркадия Бабченко.
Пользователи соцсети не смогли удержаться от едких комментариев: "У нас есть традиция: каждый год в конце мая мы с другом убиваем Бабченко", "Но сколько Аркадий в этот день зарабатывает на венках и цветах!..", "Да ладно?!) Прям убили УБИЛИ?! Или как в прошлый раз: просто убили? Не знаю, что-то не верится".
Связана такая реакция с тем, что три года назад, 29 мая 2018 года, впервые была инсценирована смерть Бабченко украинскими спецслужбами, которые хотели свалить вину за его псевдоубийство на Россию, но в итоге в своём расследовании вышли сами на себя. После инсценировки в Сети появилась фотография, на которой Аркадий Бабченко запечатлён лежащим лицом вниз в луже крови.
С тех пор его периодически "хоронят" - об этом каждый год заявляют украинские СМИ.
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