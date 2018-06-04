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Бабченко торгует собой за 50 тысяч долларов

04 июня 2018, 18:24  •  56 • В России

Эту трогательную историю поведала главный редактор украинского издания «Гордон» Алеся Бацман. На волне всеобщего интереса к персоне «воскресшего» журналиста Бабченко она попыталась заманить его в прямой эфир своей программы. Но не тут-то было. Возомнив себя настоящей поп-звездой, Аркадий затребовал заоблачный, по украинским меркам (да и по российским тоже), гонорар.

- Он сказал, что теперь эксклюзивные интервью дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч долларов. И добавил, что за 60 тысяч точно согласится! - рассказала Алеся Бацман. - Когда Аркадия Бабченко убили, и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки. И мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью.

Самое смешное, что «герой» прошедшей недели не стал открещиваться от разговора и официально разместил «прайс-лист» у себя в соцсетях. «Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва», - пожаловалась несостоявшаяся жертва покушения. Но за озвученную сумму готовая открыть второе дыхание.

Чувство собственного величия не позволило Аркадию размениваться на более скромные предложения. И ему в пору уже заводить «концертного» директора, который, помимо гонорара, озвучивал бы полный «райдер» клиента - пиво, фисташки, вобла сушеная... А если серьезно, то вознесенному службой безопасности Украины на Олимп популярности Бабченко, видимо, просто нечего ответить на неудобные вопросы журналистов. Ну не может же он всерьез рассчитывать на такую оплату?! Вот и заламывает заведомо неподъемную сумму. Чем вскоре будет вызывать брезгливость не только у российских, но и у украинских СМИ. И с этого дня звезда Аркадия неумолимо потянулась к закату. Позабыл он, видать, на чужбине старую русскую поговорку - «Жадность фраера сгубила».

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