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Бабченко сообщил, что покинул Украину

03 ноября 2019, 16:24  •  82 • Украина
Журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину. Об этом он написал в Facebook.
 
РИА Новости
 

«Пацан сказал — пацан сделал. Портнов приехал — Бабченко уехал», — говорится в его сообщении.

Как отметил Бабченко, он начал готовиться к отъезду после президентских выборов на Украине.

29 мая 2018 года в СМИ появились сообщения, что Бабченко убит в Киеве. На следующий день стало известно, что убийство было инсценировано и являлось частью специальной операции.

Расследование дела о покушении было завершено в сентябре того же года. Тогда суд приговорил к четырём с половиной годам тюрьмы украинского предпринимателя Бориса Германа за организацию покушения на жизнь журналиста.

Большую часть жизни журналист Аркадий Бабченко жил и работал в Москве.

В 2012 году в отношении журналиста было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 («Призывы к массовым беспорядкам»).

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