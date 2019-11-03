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Бабченко сообщил, что покинул Украину
03 ноября 2019, 16:24 • 82 • Украина
Журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину. Об этом он написал в Facebook.
РИА Новости
«Пацан сказал — пацан сделал. Портнов приехал — Бабченко уехал», — говорится в его сообщении.
Как отметил Бабченко, он начал готовиться к отъезду после президентских выборов на Украине.
29 мая 2018 года в СМИ появились сообщения, что Бабченко убит в Киеве. На следующий день стало известно, что убийство было инсценировано и являлось частью специальной операции.
Расследование дела о покушении было завершено в сентябре того же года. Тогда суд приговорил к четырём с половиной годам тюрьмы украинского предпринимателя Бориса Германа за организацию покушения на жизнь журналиста.
Большую часть жизни журналист Аркадий Бабченко жил и работал в Москве.
В 2012 году в отношении журналиста было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 («Призывы к массовым беспорядкам»).
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