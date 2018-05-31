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Бабченко: Сидел в морге и смотрел новости - какой я офигенный

31 мая 2018, 20:09  •  69 • В России

По словам Бабченко, когда ему рассказали о покушении и предложили подыграть, он сначала сомневался, но потом согласился:

- Боялся, да. Я только в морге перестал бояться.

При этом, «чтобы не было инфарктов», ближайшим родственникам он все же сообщил о «спецоперации».

- Мы были на связи (со спецслужбами), к окнам не подходил, двери не открывал, - поведал он. - Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример, с которым мы тренировались падать. Меня загримировали, обмазали свиной кровью. Кровь была натуральная… Жена была в России и приехала только за сутки до события... Потом жена позвонила в полицию и «скорую», приехал наряд и врачи, меня положили на носилки, спустили в машину. Легенда была, что я еще живой. Мы отъехали, потом я «умер». «Скорая» сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, я изображал мертвого. В морге отвели в комнату санитара, там я «воскрес», смыл кровь. А потом я, как Джавахарлал Неру, сидел, завернутый в эту простыню, и смотрел новости о том, каким офигенным парнем, оказывается, я был…

Воспев оды СБУ и Порошенко, Бабченко добавил, что в самостийной у него вид на жительство, которое ему дали «за заслуги перед Украиной». Под «заслугами», видимо, понимается глумление над Россией и россиянами, которым постоянно занимается Бабченко.

- А нет ли опасения, что в следующий раз вам никто не поверит? - спросили у него.

- Мне так глубоко фиолетово, поверите ли в следующий раз… Я уже купил себе кастрюлю — это значит, что поверил, что все в порядке...

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