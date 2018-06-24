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Бабченко рассказал о своей жизни после «убийства»

24 июня 2018, 17:54  •  142 • Украина
Российский журналист Аркадий Бабченко на странице в Facebook рассказал о переменах в своей жизни после инсценировки его убийства.
 
Reuters
 

«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят», — пояснил он.

По его словам, каждый выход в город — «это спецоперация».

Бабченко добавил, что его родственников вывезли с территории России, и теперь они все вместе «сидят в бункере» и прячутся «от наёмных убийц».

Он отметил, что не имеет планов на ближайшую перспективу.

«Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребёнок... Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего ещё не закончилось», — заключил он.

Ранее в СБУ сообщили о задержании ещё одного человека в рамках «дела Бабченко». 

29 мая появились сообщения, что журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве. 

На следующий день стало известно, что убийство было инсценировано и являлось частью специальной операции. 

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