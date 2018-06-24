|
Бабченко рассказал о своей жизни после «убийства»
24 июня 2018, 17:54 • 142 • Украина
Российский журналист Аркадий Бабченко на странице в Facebook рассказал о переменах в своей жизни после инсценировки его убийства.
Reuters
«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят», — пояснил он.
По его словам, каждый выход в город — «это спецоперация».
Бабченко добавил, что его родственников вывезли с территории России, и теперь они все вместе «сидят в бункере» и прячутся «от наёмных убийц».
Он отметил, что не имеет планов на ближайшую перспективу.
«Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребёнок... Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего ещё не закончилось», — заключил он.
Ранее в СБУ сообщили о задержании ещё одного человека в рамках «дела Бабченко».
29 мая появились сообщения, что журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве.
На следующий день стало известно, что убийство было инсценировано и являлось частью специальной операции.
Подпишитесь на нас
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 июня 2018, 09:40
|
19 июня 2018, 07:55
|
23 июня 2018, 12:54
|
20 июня 2018, 01:56
|
19 июня 2018, 19:28
|
23 июня 2018, 19:24
|
20 июня 2018, 21:09