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Бабченко рассказал, как перед инсценировкой своего убийства он тренировался падать
29 июня 2018, 21:24 • 44 • Украина
Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что перед инсценировкой убийства в Киеве сотрудники украинских спецслужб учили его, как падает человек. Об этом он сказал в интервью Hromadske.
Reuters
По его словам, к нему приехали оперативник с «гримёркой». Бабченко заявил, что «гримёрка» рассказывала, как падает человек, в которого стреляли, как он кашляет, если пробито лёгкое, как лежит тело, как он дышит».
«Я тренировался падать, все колени в синяках. Ты падаешь, должен сделать это естественно. Чтобы бутылка отлетела, упал. Мне никто там руки-ноги не двигал. Меня уже загримировали: тени под глаза наложили, губы сухие сделали. Как во время большой кровопотери», — сказал он.
Также Бабченко заявил, что ему в рот налили свиную кровь.
«Упал на колени, немного покашлял, чтобы брызги разлетелись», — отметил он.
По словам Бабченко, его футболку специально прострелили за несколько дней на стрельбище. Он также сообщил, что «киллер» пробыл в квартире около десяти секунд.
«Это Цымбалюк. Говорит: «Хорошего здоровьечка». Я ему говорю: «Не смеши, мне смеяться нельзя». И он ушёл... Сосед его увидел внизу на лестнице, и по этому описанию сделали фоторобот», — сказал Бабченко.
Журналист добавил, что «инсценировка была 100%-ной».
Ранее украинец Алексей Цымбалюк заявил, что является «исполнителем убийства» Бабченко.
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