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Бабченко прокомментировал негативную реакцию британских СМИ на своё «воскрешение»

31 мая 2018, 18:24  •  97 • Украина
Журналист Аркадий Бабченко резко прокомментировал негативную реакцию британских СМИ на операцию украинских спецслужб, в рамках которой была инсценирована его смерть.
 
© Reuters
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на комментарий Бабченко в Facebook.

Отмечается, что в своём заявлении он использовал нецензурную лексику. 

«Дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста... а? А хотите пользы — дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасать свою семью. Умники», — написал он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировали негативную реакцию, которую вызвала операция украинских спецслужб по инсценировке убийства Бабченко.

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