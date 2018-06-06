Бабченко. Прогревая забуксовавший «Абрамс» • 98 • Аналитика





Фото: http://www.globallookpress.com/ Фото: http://www.globallookpress.com/



По Киеву поползли слухи, что костлявая рука кровавого Мордора всё-таки добралась до российского журналиста. Правда, сам Аркаша как журналист уже давно разложился, ещё при жизни. Бабченко в лучших пещерно-средневековых традициях всплывал на поверхность украинского информационного болота лишь для того, чтобы поглумиться над жертвами катастроф или просто умершими, теми, кто уже не мог ему ответить. Как чернь, швыряющая гнилые овощи в жертв охоты на ведьм, Аркаша засорял сеть своим отборным матом и плоскими, как забор, измышлениями.





Несостоявшийся водитель «Абрамса» и ороситель могилы Путина, Бабченко с обезьяньим восторгом комментировал кемеровскую трагедию, от всей души желая её повторения по всей России, т.е. желая смерти нашим детям. Падение самолёта, бомбёжка мирных граждан Донбасса или смерть любого россиянина, которого, в отличие от самого Аркаши, судьба не обделила талантом, становились поводом для неистовой свинячьей радости в сердце рукопожатного Бабченко. И, как стало известно позже от бывших приятелей Аркаши, которые остались по эту сторону реальности и морали, видимо, недожурналист впервые за долгие годы оставил бутылку в покое, чтобы героически отдать концы.





Карикатура от Виталия Подвицкого (из открытой группы ВКонтакте)



И тут началось. Первым на сцене появился Айдер Муждабаев, не так давно вспомнивший про свою крымско-татарскую кровь, при этом не зная никакого языка, кроме русского. Айдер буквально оккупировал подъезд на Никольско-Слободской улице Киева у дома Аркаши. Размазывая сопли и слюни по асфальту всю ночь, пока его кореш, как выяснилось, наблюдал за этим цирком по телевизору, Муждабаев клял себя за то, что убедил брата по разуму мигрировать в Киев. Как человек, чьи нейроны головного мозга, видимо, потеряли связь друг с другом, Айдер даже не понял, что признал – в европейском демократизированном Киеве схватить пулю легче, чем быть ограбленным, скажем, в Самаре или Ростове.



Те, кто не успел пустить слезу у подъезда, пытались наверстать упущенное в сети. Ещё не было найдено орудие «преступления», никто не провёл вскрытие, а Аркашу ещё не отмыли от свиной крови… И, главное, никто так и не дал ответ, зачем убивать бывшего ныне профнепригодного журналиста, неоднократно выгоняемого с работы за обычную пьянку, как утверждал Захар Прилепин, ведь с тем же успехом можно отправить к праотцам любого киевского алкаша с аккаунтом в Интернете. Но всё это было мелочами.



Член коллегии МВД Украины Геращенко уже громил русских «ворогов» на своей официальной странице в социальной сети. Не отставал от него начальник главного управления национальной полиции Андрей Крищенко. Но это была так, мишура. А вот выступление премьер-министра Украины Гройсмана с его плачем Ярославны и зоркостью ястреба, разглядевшего «русский след», было уже посерьёзней. И раз пошла такая пьянка, то и министр иностранных дел Павел Климкин, известный в миру как Клим Чугункин, сразу же поддержал своих товарищей.



Отметилась и доморощенная так называемая демшиза. На «Эхе» был расчехлён штатный пулемёт скорби во главе с Венедиктовым. Ломая ноги, вся либеральная тусовочка, информированная меньше скамеечных бабушек, бежала оплакать и посочувствовать рукопожатному покойнику. Снова всплыл Александр Невзоров, неадекватность поведения которого по степени накала может конкурировать только с его же нарядами. Памяти «достойнейшего человека» пела реквием Карина Орлова. Виктор Шендерович, натянув штанишки и поднявшись с милого сердцу матраса, принялся лить слёзы на клавиатуру. Даже беглый Илья Пономарёв намазал свои сочувствия жирным слоем по сайту радиостанции.



Кольчуга, меч и ППШ. В одном строю и не спеша… уходят в историю?

Ксения ещё даже не догадывается!



Короче, вырисовывался новый рукопожатный святой либерального пантеона. На горизонте даже замелькала надежда выйти в кэш на смерти никому даром ненужной бездарности. К Большому Москворецкому мосту потянулись нестройные ватаги мутных граждан в приступе нарочито публичного горя. Дежурный отряд плакальщиков и плакальщиц был собран. К месту уже подъезжали либеральные лидеры: Собчак и Гудков младший с заранее кислыми физиономиями, готовыми залить слезами весь мост.





Картина маслом: "Как живой?"



И тут автор поймал себя на мысли, что литературная классика — вещь пророческая. Одним из героев романа Ремарка «Чёрный обелиск» был крайне сочный персонаж по имени Оскар Фукс, более известный как Оскар Плакса. Этот изобретательный разъездной агент конторы по торговле памятниками и надгробиями перед тем как войти в дом, в котором только что преставился кто-то из домочадцев, натирал под глазами луком. Пустив слезу по безвременно почившему, которого Плакса и знать не знал, он умудрялся всучить ошарашенным обывателям любой товар. Вскоре Оскар достиг таких высот, что ему даже лук не требовался. Плакса мог довести себя, а заодно и клиентуру, до нужной кондиции лишь своим артистизмом.



Но прогремел гром среди ясного неба. Принесли его домой – оказалось он живой. Либеральные ребята так здорово расторговались, а тут этот нехороший человек возьми да оживи. Ну как так можно? Да, желал смерти детям. Да, радовался обстрелам жилых кварталов. Да хоть бы вешал семимесячных младенцев – и это либералы бы приняли с восторгом, но взять так и подставить идейных братьев… Это слишком! Слёзы мигом просохли, стало как-то неловко.



Лимонов завещал России ряд зарубежных территорий

Этот стыд был выложен в качестве "доказательств" на официальном сайте СБУ



Живой труп вывели «в студию» (цитата) самые высокопоставленные лица Украины, т.е. сам генеральный «плокулоль», как его по привычке называют, Луценко. Цирк был назван спецоперацией по предотвращению покушения Кремля на личность Бабченко. Правда, все вовлечённые лица оказались практически штатными сотрудниками СБУ, а особое досье, неизвестно зачем вручённое наёмному убийце, напоминало реферативную работу девятиклассника, скачанную в сети. Тут уж скандала в благородном семействе избежать было невозможно. Впрочем, пусть переругиваются – на здоровье. А вот нам стоит сделать выводы.



Во-первых, зачем в нашем Отечестве оживились вполне себе официальные лица наподобие Валентины Матвиенко? Известная лазерная активистка войны с петербургскими сосульками, пока Аркаша не успел воскреснуть, уже проявила всю свою сердобольность и предложила помочь семье «убитого». Естественно, со стороны простого народа с его сермяжной правдой поступило встречное предложение: для начала, быть может, помочь собственным гражданам? Но старая добрая традиция делать всё, лишь бы ничего не делать, живее всех живых.



Во-вторых, создавшаяся ситуация может говорить лишь о том, что на Украине ныне существует лишь формальная система государства. Ведь, если премьер-министр намерено лгал, то он автоматически нелегитимен. Если же он говорил правду, то очевиден факт — голова не в курсе, чем заняты руки. А это уже какое-то квазигосударство, и любые официальные контакты с ним бессмысленны. Тогда что там делает наше посольство? Тёмная сторона Путина



В-третьих, единственная цель, которую могла преследовать киевская хунта, заключается в том, что это только начало. Таким образом, Луценко уже заявил, что список игроков на выбытие существует, естественно, составленный самим Путиным. Фамилии, правда, толком не объявлены, но это не беда. Ведь главное, что сезон отстрела открыт. И только в эту долговременную игру вписывается кривая «спецоперация» СБУ – мол, первого спасли, но «ворог» коварен. А главное, что такой сценарий выгоден всем. Сакральные жертвы в мёртвом виде дороже, чем в живом — на то они и сакральные. Оппонентам Порошенко, чтобы обвинить Петра Алексеевича. Самому Порошенко, чтобы обвинить Москву.



Сейчас Аркаша, лелея мечту о своём заглохшем «Абрамсе», клянчит по 50 тысяч долларов США за эксклюзивное интервью со своей персоной. Оно и понятно: как только сам пан Порошенко, президент мира и особа, приближенная к Трампу, потрепал его ладошку, Бабченко решил монетизировать ситуацию. А может, просто почувствовал, что даже бывшие «борцуны» против Мордора стали принимать его за «фрика» из-за такой подставы. Шоу продолжается… 29 мая выходящий из квартиры спиной вперёд за вечерним хлебушком Аркадий Бабченко получил три пули, испортил толстовку и рухнул в разлитую, как выяснилось, свиную кровь. Обладая изумительным слухом, жена Бабченко, купавшаяся в ванной, умудрилась расслышать «хлопки» и мигом выскочила на выручку своему лысому счастью, отмокающему во внутренностях хрюшки.По Киеву поползли слухи, что костлявая рука кровавого Мордора всё-таки добралась до российского журналиста. Правда, сам Аркаша как журналист уже давно разложился, ещё при жизни. Бабченко в лучших пещерно-средневековых традициях всплывал на поверхность украинского информационного болота лишь для того, чтобы поглумиться над жертвами катастроф или просто умершими, теми, кто уже не мог ему ответить. Как чернь, швыряющая гнилые овощи в жертв охоты на ведьм, Аркаша засорял сеть своим отборным матом и плоскими, как забор, измышлениями.Несостоявшийся водитель «Абрамса» и ороситель могилы Путина, Бабченко с обезьяньим восторгом комментировал кемеровскую трагедию, от всей души желая её повторения по всей России, т.е. желая смерти нашим детям. Падение самолёта, бомбёжка мирных граждан Донбасса или смерть любого россиянина, которого, в отличие от самого Аркаши, судьба не обделила талантом, становились поводом для неистовой свинячьей радости в сердце рукопожатного Бабченко. И, как стало известно позже от бывших приятелей Аркаши, которые остались по эту сторону реальности и морали, видимо, недожурналист впервые за долгие годы оставил бутылку в покое, чтобы героически отдать концы.И тут началось. Первым на сцене появился Айдер Муждабаев, не так давно вспомнивший про свою крымско-татарскую кровь, при этом не зная никакого языка, кроме русского. Айдер буквально оккупировал подъезд на Никольско-Слободской улице Киева у дома Аркаши. Размазывая сопли и слюни по асфальту всю ночь, пока его кореш, как выяснилось, наблюдал за этим цирком по телевизору, Муждабаев клял себя за то, что убедил брата по разуму мигрировать в Киев. Как человек, чьи нейроны головного мозга, видимо, потеряли связь друг с другом, Айдер даже не понял, что признал – в европейском демократизированном Киеве схватить пулю легче, чем быть ограбленным, скажем, в Самаре или Ростове.Те, кто не успел пустить слезу у подъезда, пытались наверстать упущенное в сети. Ещё не было найдено орудие «преступления», никто не провёл вскрытие, а Аркашу ещё не отмыли от свиной крови… И, главное, никто так и не дал ответ, зачем убивать бывшего ныне профнепригодного журналиста, неоднократно выгоняемого с работы за обычную пьянку, как утверждал Захар Прилепин, ведь с тем же успехом можно отправить к праотцам любого киевского алкаша с аккаунтом в Интернете. Но всё это было мелочами.Член коллегии МВД Украины Геращенко уже громил русских «ворогов» на своей официальной странице в социальной сети. Не отставал от него начальник главного управления национальной полиции Андрей Крищенко. Но это была так, мишура. А вот выступление премьер-министра Украины Гройсмана с его плачем Ярославны и зоркостью ястреба, разглядевшего «русский след», было уже посерьёзней. И раз пошла такая пьянка, то и министр иностранных дел Павел Климкин, известный в миру как Клим Чугункин, сразу же поддержал своих товарищей.Отметилась и доморощенная так называемая демшиза. На «Эхе» был расчехлён штатный пулемёт скорби во главе с Венедиктовым. Ломая ноги, вся либеральная тусовочка, информированная меньше скамеечных бабушек, бежала оплакать и посочувствовать рукопожатному покойнику. Снова всплыл Александр Невзоров, неадекватность поведения которого по степени накала может конкурировать только с его же нарядами. Памяти «достойнейшего человека» пела реквием Карина Орлова. Виктор Шендерович, натянув штанишки и поднявшись с милого сердцу матраса, принялся лить слёзы на клавиатуру. Даже беглый Илья Пономарёв намазал свои сочувствия жирным слоем по сайту радиостанции.Короче, вырисовывался новый рукопожатный святой либерального пантеона. На горизонте даже замелькала надежда выйти в кэш на смерти никому даром ненужной бездарности. К Большому Москворецкому мосту потянулись нестройные ватаги мутных граждан в приступе нарочито публичного горя. Дежурный отряд плакальщиков и плакальщиц был собран. К месту уже подъезжали либеральные лидеры: Собчак и Гудков младший с заранее кислыми физиономиями, готовыми залить слезами весь мост.И тут автор поймал себя на мысли, что литературная классика — вещь пророческая. Одним из героев романа Ремарка «Чёрный обелиск» был крайне сочный персонаж по имени Оскар Фукс, более известный как Оскар Плакса. Этот изобретательный разъездной агент конторы по торговле памятниками и надгробиями перед тем как войти в дом, в котором только что преставился кто-то из домочадцев, натирал под глазами луком. Пустив слезу по безвременно почившему, которого Плакса и знать не знал, он умудрялся всучить ошарашенным обывателям любой товар. Вскоре Оскар достиг таких высот, что ему даже лук не требовался. Плакса мог довести себя, а заодно и клиентуру, до нужной кондиции лишь своим артистизмом.Но прогремел гром среди ясного неба. Принесли его домой – оказалось он живой. Либеральные ребята так здорово расторговались, а тут этот нехороший человек возьми да оживи. Ну как так можно? Да, желал смерти детям. Да, радовался обстрелам жилых кварталов. Да хоть бы вешал семимесячных младенцев – и это либералы бы приняли с восторгом, но взять так и подставить идейных братьев… Это слишком! Слёзы мигом просохли, стало как-то неловко.Живой труп вывели «в студию» (цитата) самые высокопоставленные лица Украины, т.е. сам генеральный «плокулоль», как его по привычке называют, Луценко. Цирк был назван спецоперацией по предотвращению покушения Кремля на личность Бабченко. Правда, все вовлечённые лица оказались практически штатными сотрудниками СБУ, а особое досье, неизвестно зачем вручённое наёмному убийце, напоминало реферативную работу девятиклассника, скачанную в сети. Тут уж скандала в благородном семействе избежать было невозможно. Впрочем, пусть переругиваются – на здоровье. А вот нам стоит сделать выводы.Во-первых, зачем в нашем Отечестве оживились вполне себе официальные лица наподобие Валентины Матвиенко? Известная лазерная активистка войны с петербургскими сосульками, пока Аркаша не успел воскреснуть, уже проявила всю свою сердобольность и предложила помочь семье «убитого». Естественно, со стороны простого народа с его сермяжной правдой поступило встречное предложение: для начала, быть может, помочь собственным гражданам? Но старая добрая традиция делать всё, лишь бы ничего не делать, живее всех живых.Во-вторых, создавшаяся ситуация может говорить лишь о том, что на Украине ныне существует лишь формальная система государства. Ведь, если премьер-министр намерено лгал, то он автоматически нелегитимен. Если же он говорил правду, то очевиден факт — голова не в курсе, чем заняты руки. А это уже какое-то квазигосударство, и любые официальные контакты с ним бессмысленны. Тогда что там делает наше посольство?В-третьих, единственная цель, которую могла преследовать киевская хунта, заключается в том, что это только начало. Таким образом, Луценко уже заявил, что список игроков на выбытие существует, естественно, составленный самим Путиным. Фамилии, правда, толком не объявлены, но это не беда. Ведь главное, что сезон отстрела открыт. И только в эту долговременную игру вписывается кривая «спецоперация» СБУ – мол, первого спасли, но «ворог» коварен. А главное, что такой сценарий выгоден всем. Сакральные жертвы в мёртвом виде дороже, чем в живом — на то они и сакральные. Оппонентам Порошенко, чтобы обвинить Петра Алексеевича. Самому Порошенко, чтобы обвинить Москву.Сейчас Аркаша, лелея мечту о своём заглохшем «Абрамсе», клянчит по 50 тысяч долларов США за эксклюзивное интервью со своей персоной. Оно и понятно: как только сам пан Порошенко, президент мира и особа, приближенная к Трампу, потрепал его ладошку, Бабченко решил монетизировать ситуацию. А может, просто почувствовал, что даже бывшие «борцуны» против Мордора стали принимать его за «фрика» из-за такой подставы. Шоу продолжается… Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 98 Источник Похожие новости Сила мягкая, а топор газовый Бабченко. Прогревая забуксовавший «Абрамс» Записки Колорадского Таракана. Шире наших замыслов только Днипро да штаны козацкие!

Кольчуга, меч и ППШ. В одном строю и не спеша… уходят в историю? Очередное польское самоубийство С-400: сокрушительный удар по гегемонии США Новости партнеров