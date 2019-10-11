Бабченко назвал Зеленского идиотом и подвергся травле разъярённых украинцев

Свой твит скандальный блогер, прославившийся после инсценировки своего убийства совместно с СБУ, написал по итогам пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского. "Хочу в седьмой раз задать один и тот же вопрос. Украинцы, скажите, а зачем вы выбрали президентом идиота?" - спросил Бабченко, пожелав подписчикам спокойной ночи.

Однако мало кто из подписчиков отреагировал на вопрос доброжелательно.

"Закройте этому [матерное слово] рот либо отправьте [матерное слово] на Россию", - пишет @istick_1.

"Что, новая власть не даёт на пиво? Старая в свиную кровь макала, но хоть за это деньги платила, а эти конечно плохие", - иронизирует @SashZaicev.

"Я надеялся, что [ругательство] типа тебя из страны свалят. Но ты, [ругательство], как глист. Вали к себе", - пишет @AfonyaMazoh.

"Шо, Аркаша, чем меньше зарплата (потому что твоего хозяина на второй срок не выбрали и отогнали от кормушки) - тем больше желчи из твоего рта?" - иронизирует @IGor9In94.

"Смысл твитов старшины скоро сравнится с пением кукушки в часах", - пишет @FirsLastin.

Скриншот: twitter.com/FirsLastin/status/1182349521805807618