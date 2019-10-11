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Бабченко назвал Зеленского идиотом и подвергся травле разъярённых украинцев

11 октября 2019, 19:24  •  158 • В мире
Сбежавший на Украину из России оппозиционный блогер Аркадий Бабченко стал жертвой кибербуллинга после того, как назвал украинского президента Владимира Зеленского идиотом.
Свой твит скандальный блогер, прославившийся после инсценировки своего убийства совместно с СБУ, написал по итогам пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского. "Хочу в седьмой раз задать один и тот же вопрос. Украинцы, скажите, а зачем вы выбрали президентом идиота?" - спросил Бабченко, пожелав подписчикам спокойной ночи.
Однако мало кто из подписчиков отреагировал на вопрос доброжелательно.
"Закройте этому [матерное слово] рот либо отправьте [матерное слово] на Россию", - пишет @istick_1.
"Что, новая власть не даёт на пиво? Старая в свиную кровь макала, но хоть за это деньги платила, а эти конечно плохие", - иронизирует @SashZaicev.
"Я надеялся, что [ругательство] типа тебя из страны свалят. Но ты, [ругательство], как глист. Вали к себе", - пишет @AfonyaMazoh.
"Шо, Аркаша, чем меньше зарплата (потому что твоего хозяина на второй срок не выбрали и отогнали от кормушки) - тем больше желчи из твоего рта?" - иронизирует @IGor9In94.
"Смысл твитов старшины скоро сравнится с пением кукушки в часах", - пишет @FirsLastin.
Скриншот: twitter.com/FirsLastin/status/1182349521805807618

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