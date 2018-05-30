«Бабченко могли убить свои». В Киеве спорят, кто мог стоять за громким преступлением

Что произошло

Украинская версия сразу изобиловала нестыковками. Убийство произошло в десятом часу вечера. Сначала в полиции заявили, что Бабченко был убит у себя в квартире, в то время, как его жена находилась в соседней комнате. Затем обстоятельства были слегка подкорректированы - супруга была в ванной и услышала хлопки. Когда она вышла, муж лежал в прихожей в луже крови. Окончательная версия от силовиков выглядит так:

Аркадий Бабченко около девяти вечера вышел из дома за хлебом (подтвердить или опровергнуть это из Москвы сложно, а украинские журналисты почему-то не догадались опросить продавцов ближайших магазинов). Вернувшись, он поднялся на свой 8 этаж, открыл дверь, зашел в квартиру, и в этот момент кто-то несколько раз выстрелил ему в спину. Позже силовики скажут, что стреляли скорее всего из пистолета Макарова. Супруга вышла на шум, обнаружила мужа и вызвала «скорую». Аркадий скончался по дороге в больницу. Кто при этом сделал фото лежащего в прихожей журналиста, остается неясным. Судя по тому, что на этом кадре он в обуви, он действительно только пришел с улицы.

Убийство произошло в десятом часу вечераФото: REUTERS

Чем он известен

Аркадия Бабченко называют одним из ярких представителей современной военной прозы. Отслужив два контракта в армии и приняв участие в обеих чеченских кампания, на гражданке он писал пронзительные рассказы и романы о войне. Пытался работать журналистом, однако подолгу в редакциях не задерживался. Как признавался сам - из-за недостатка самодисциплины. Освещал конфликт в Южной Осетии, беспорядки в Турции... Но знаменитым стал в основном благодаря своей оппозиционной деятельности. Он был сторонником радикальной протестной активности.

На месте убийства российского журналиста Аркадия Бабченко работают следователи. Онлайн-трансляция из Киева Отслужив два контракта в армии и приняв участие в обеих чеченских кампания, на гражданке он писал пронзительные рассказы и романы о войне

В декабре 2016 года он опубликовал скандальный пост, в котором в своей желчной манере заявил, что погибшие в авиакатастрофе журналисты, участника Ансамбля Александрова и общественники недостойны сочувствия. А в 2017, решив, что ему угрожает уголовное преследование, уехал сначала в Чехию, а затем обосновался на Украине. Его ненависть к России постепенно принимала какие-то иррациональные, инфернальные формы. Каждая его публикация в Фейсбуке (которую оплачивали подписчики, на что и жил Аркадий) была сочно пропитана желчной злобой по отношению к родной стране. И это то, чем запомнится Аркадий на Родине.

А для Украины — это очередной россиянин, который в эфирах местных телеканалов с удовольствием изобличал «кровавый кремлевский режим», уничижительно и оскорбительно отзывался о своих согражданах, рисовал апокалиптические картины будущего «рашки», так милые сердцу настоящего украинского патриота...

Версии

Разумеется, никакой опасности для России и ее власти Аркадий Бабченко не представлял. И естественно, версии о причастности Москвы к его убийству прозвучали на Украине, когда его тело еще не остыло. Стоит ли останавливаться на том, насколько невыгодно это преступление сейчас России? Сложно найти хотя бы один логический довод в пользу этой версии, который бы не противоречил здравому смыслу.

Вместе с тем, положение тела журналиста наводит на мысль о том, что он мог знать своего убийцу. Ведь странно, что киллер не стал стрелять на лестничной клетке или на улице, когда Бабченко вышел в магазин или возвращался из него. Больше похоже на то, что вслед за Аркадием в квартиру вошел кто-то, кого он хорошо знал.

«Тело лежит ногами к двери. Пусть что угодно рассказывают в Нацполиии про «внезапность», но Аркадий Бабаченко знал убийцу и знал его достаточно долго, чтобы доверять», - пишет украинский военный эксперт Юрий Колесников.

«Скажу крамолу сейчас, но у меня все сильнее крепнет убеждение, что Аркадия убрали свои. Кому он доверял и открыл дверь. Про «хлеб» больше слушайте Антошку (Антона Геращенко, озвучившего версию о походе в магагзин - Ред.), - прокомментировал известный на Украине волонтер Тим Златкин. - Не найдут никого и ничего. Похоронят, пошумят, поскорбят трошки, а по итогу утихнет, как с предыдущими громкими убийствами».

Какой бы людоедской ни была его позиция, это, конечно, не может быть поводом для убийства. И злорадствовать над ним сейчас - это значит опуститься до того же уровня. В Киеве теперь обязательно постараются устроить новое политическое шоу по старому сценарию. Там умеют выжимать максимум пользы из простых человеческих трагедий. А для его семьи и шестерых приемных детей, которых в России воспитывает мать Аркадия, - это трагедия. Но режиссерам этого преступления до них нет никакого дела.

В Киеве теперь обязательно постараются устроить новое политическое шоуФото: REUTERS

МНЕНИЕ

Мой бывший друг Бабченко – идеалист с темной стороны

Дмитрий СТЕШИН

По-другому и не могла завершиться эта запутанная жизнь идеалиста и журналиста. Слишком уж взаимоисключающие понятия – журналистика и «борьба за правду» там, где ее нет по определению. Выбрал человек свою сторону линии фронта, постепенно, на политической великоукраинской волне и всеобщем антимоскальском психозе, стал эталонным, матерым русофобом. (подробности)

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