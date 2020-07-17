|
Бабченко 2.0: На Украине "воскрес" американский наёмник Шон Фуллер
17 июля 2020, 19:00 • 169 • Политика
Американец Шон Фуллер, которого "опознали" в убитом в Донбассе диверсанте, внезапно "воскрес".
На Украине взяли интервью у американского наёмника Шона Фуллера, который считался убитым во время неудавшейся диверсионной операции в Донбассе. Оказалось, что американец жив, а погиб украинский лейтенант Дмитрий Красногрудь.
Речь идёт об американском наёмнике с позывным "Техас", который воюет в Донбассе на стороне Украины. Фуллер является участником нескольких конфликтов на Ближнем Востоке и считается специалистом в подрывном деле.
О смерти американца сообщили в ДНР после того, как была разбита группа украинских диверсантов. Наёмника опознали в подорвавшемся на мине бойце ВСУ. Однако позже выяснилось, что произошла ошибка.
Шон Фуллер дал короткое интервью украинским СМИ, в котором заверил, что всё ещё жив. Также он показал журналистам своё жилище, где висит флаг штата Техас, откуда наёмник родом.
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июля 2020, 10:11
|
13 июля 2020, 10:00
|
12 июля 2020, 16:00
|
12 июля 2020, 10:00
|
12 июля 2020, 20:00
|
11 июля 2020, 23:00
|
11 июля 2020, 21:00