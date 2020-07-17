Бабченко 2.0: На Украине "воскрес" американский наёмник Шон Фуллер

На Украине взяли интервью у американского наёмника Шона Фуллера, который считался убитым во время неудавшейся диверсионной операции в Донбассе. Оказалось, что американец жив, а погиб украинский лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Речь идёт об американском наёмнике с позывным "Техас", который воюет в Донбассе на стороне Украины. Фуллер является участником нескольких конфликтов на Ближнем Востоке и считается специалистом в подрывном деле.

О смерти американца сообщили в ДНР после того, как была разбита группа украинских диверсантов. Наёмника опознали в подорвавшемся на мине бойце ВСУ. Однако позже выяснилось, что произошла ошибка.

Шон Фуллер дал короткое интервью украинским СМИ, в котором заверил, что всё ещё жив. Также он показал журналистам своё жилище, где висит флаг штата Техас, откуда наёмник родом.