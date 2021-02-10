|
Бабарико озвучил срок развала Белоруссии
10 февраля 2021, 12:40 • 61 • Политика
Экс-глава Белгазпромбанка предрек крах своей стране
Белоруссии грозит прекращение существования из-за возможного "включения" республики в состав "чьего-нибудь мира". Такое заявление сделал оппозиционер, экс-кандидат на пост главы государства Виктор Бабарико.
По словам политика, иным путем является "новая Беларусь" с экономической и политической независимостью. В скором времени стране придется решить эту важнейшую дилемму, так как нынешняя экономика не позволит сохранять текущее состояние долголетиями.
"Крайняя точка – 2025 год", – убежден Бабарико.
Экс-банкир также заявил, что происходящие в Белоруссии события сравнимы с конфликтом высших властных чинов, которые опираются на силовые структуры, против своего же населения. Однако сложившаяся ситуация затрагивает все слои белорусского общества.
Бабарико убежден, что внутригосударственный конфликт может превратиться в полномасштабную гражданскую войну – либо из-за спешки властей в подведении законодательства под свои действия путем ужесточения мер за антигосударственные выступления, либо из-за вовлечения в протестные действия "простого народа".
"Нельзя допустить, чтобы простые люди начали испытывать друг к другу ненависть только за любовь к символам разного цвета", – заявил Бабарико в интервью DW.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности амнистировать политических заключенных, если ему покажут "хоть одну политическую статью" в действующем УК республики.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 февраля 2021, 09:30
|
04 февраля 2021, 08:10
|
05 февраля 2021, 20:50
|
06 февраля 2021, 22:30
|
05 февраля 2021, 18:05
|
08 февраля 2021, 18:30
|
08 февраля 2021, 09:20