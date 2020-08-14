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Бабарико - джокер? Политолог не исключил тюремного бунта в Белоруссии

14 августа 2020, 10:15  •  50 • Политика
Политолог Роман Котиков спрогнозировал "взятие Бастилии белорусского разлива". Он считает, что заключённые способны поднять тюремный бунт. "Бабарико может сыграть роль джокера", - произнёс эксперт.
Котиков считает, что народ в Белоруссии "как бы поджимается", протестное настроение начало сходить на нет, а вот силовики всё больше распаляются. При этом, по словам политолога, Лукашенко и его администрация даже трети сил не ввели в города.
Слабое место протестующих - отсутствие яркого лидера, а также единого координационного центра. Белорусской Жанной Д'Арк Светлана Тихановская не стала, но в тюрьме находится её муж Сергей. Он является жертвой режима, политзаключённым, считает Котиков. В аналогичной ситуации и Виктор Бабарико. Стоит кому-то из них передать на волю "записку", это сразу всколыхнёт протестное движение. И тогда вероятно "взятие Бастилии белорусского разлива", пишет "Московский комсомолец".
"Если Виктор Бабарико рискнёт пойти ва-банк, он вполне может сыграть роль джокера, который способен бить все козыри нынешней верхушки Белоруссии", - подчеркнул политолог.
Однако он сомневается, что это станет спасением для белорусов. Кроме того, ещё неизвестно, предпочтёт ли Бабарико ориентироваться на Запад или же на Россию.

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