Бабарико - джокер? Политолог не исключил тюремного бунта в Белоруссии

Котиков считает, что народ в Белоруссии "как бы поджимается", протестное настроение начало сходить на нет, а вот силовики всё больше распаляются. При этом, по словам политолога, Лукашенко и его администрация даже трети сил не ввели в города.

Слабое место протестующих - отсутствие яркого лидера, а также единого координационного центра. Белорусской Жанной Д'Арк Светлана Тихановская не стала, но в тюрьме находится её муж Сергей. Он является жертвой режима, политзаключённым, считает Котиков. В аналогичной ситуации и Виктор Бабарико. Стоит кому-то из них передать на волю "записку", это сразу всколыхнёт протестное движение. И тогда вероятно "взятие Бастилии белорусского разлива", пишет "Московский комсомолец".

"Если Виктор Бабарико рискнёт пойти ва-банк, он вполне может сыграть роль джокера, который способен бить все козыри нынешней верхушки Белоруссии", - подчеркнул политолог.

Однако он сомневается, что это станет спасением для белорусов. Кроме того, ещё неизвестно, предпочтёт ли Бабарико ориентироваться на Запад или же на Россию.