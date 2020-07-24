Ба! Незнакомые все лица!











Когда мне на почту пришла пара фотографий от одного из читателей "Военного обозрения", я подумал, что получится продолжение моей статьи "Кресты на бортах. Не спорьте с патриотами". Напомню, тогда, пребывая в Украине, мне удалось заснять реплики немецкого бронеавтомобиля и грузовика.Из-за всплывшей политической подоплеки комментарии переместились в несколько иную плоскость, но нашлись и технари, которые определили базу, на которых были выполнены поделки, а некоторые даже припомнили и сериалы, в которых они были замечены.Кино про войну я люблю, поэтому меня очень заинтересовало сообщение, в котором говорилось, что удалось заснять на СТО сразу три (!) "Студебекера"! Я сам лишь раз в музее видел именитого ветерана, гордо стоявшего на открытой площадке среди "полуторок" и ЗИСов, а тут кому-то повезло — сразу три.Присланные фото вызвали у меня разочарование и интерес одновременно.Около СТО стоит колонна не "студеров", это стало мне понятно с первого взгляда. Просто автор фотографий несведущ в истории автотранспорта. Но что же это тогда? Лично мне показалось, что где-то происходили очередные киносъемки, и три грузовика, переделанные под "Опель Блиц", притянули подремонтировать до следующей эпопеи. Правда, настораживала незнакомая ходовая и цвет (явно не "вермахт").Я написал читателю с просьбой сделать более подробные снимки, заодно поинтересовался, где находится это СТО.Выяснилось, что в Украине. Точный адрес, правда, не назвали, но это ведь и не главное. Главное, что благодаря более близким фотографиям удалось определить тип грузовиков, а после короткого поиска в интернете и интересную судьбу!Вот, кстати, следующая часть фотографий:На решетках радиаторов можно прочитать: "SAURER 2 DM".Гуглим и выясняем, что производились данные автомобили в Швейцарии в период с 1964 по 1976 год. И выпущено их было порядка 3200 штук.Что же представляют из себя эти "псевдоопели"? Специально разработанные для швейцарской армии полноприводные 4х4 грузовики массой 7100 кг. Оснащались рядными 6-цилиндровыми дизелями мощностью 135 лошадиных сил. Могли перевозить груз массой 4,9 тонны со скоростью 74 км/час. Тихоходные, в общем, но выносливые.Длина 7,37 метра, ширина 2,3 метра, высота 3,2 метра.В принципе, всё. Кроме ответа на вопрос: что они делают на СТО в Украине?Ответ на этот вопрос также можно найти в Интернете. Несколько десятков указанных грузовиков в 2015 году с помощью волонтеров были поставлены в Украину. Есть и фото с передовой.Вот такое неожиданное продолжение получилось. Едешь и внимательно смотришь на обочину…