«Азову» дадут коридор, Зеленский опозорился, издевательства над пленными, аммиак в Сумах. Хроника событий на Украине на утро 21 марта • 108 • Украина

Министерство обороны России предоставит гуманитарный коридор для украинских военных и националистов в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский опозорился, выступая перед депутатами Кнессета. На Украине заявили о намерении кастрировать военнопленных. В Сумах из-за утечки аммиака поражено 5 км, речь может идти о провокации



Вечером 20 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о готовности предоставить оставшимся в Мариуполе украинским военным и нацистам коридор для выхода из города.



Он рассказал о страшнейшей ситуации в городе.

«Получаемая нами достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков. Тон их активных переговоров с должностными лицами в Киеве, которые мы ежесуточно фиксируем в радиоперехватах, говорит об их крайней злости в адрес властей Украины из-за того, что их просто бросили, при этом заставляют неукоснительно исполнять приказ «стоять насмерть», а статус «мучеников Мариуполя» им уже присвоен. Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают», — отметил Мизинцев.



Чтобы избежать смертей мирных жителей, российские военные и военнослужащие Народной милиции ДНР не применяют тяжёлое вооружение при освобождении города.

В результате принятых эффективных мер за последние три дня в Российскую Федерацию удалось эвакуировать 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.



«Но, по нашим данным, в городе в настоящее время в заложниках осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран. Учитывая изложенное, с целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, а также на основе анализа содержания перехваченных только за сегодняшний день радиопереговоров, отчаявшихся неонацистов, осознавших полную безысходность сложившегося для них положения и бессмысленность дальнейшего сопротивления, Российская Федерация с 10 часов утра по московскому времени, завтра 21 марта открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и, по согласованию с украинской стороной, — в западном направлениях», — сообщил Мизинцев.



Он предложил украинской стороне следующий алгоритм действий:



с 9 часов устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией;

с 9 часов 30 минут подразделения Вооруженных сил Украины, батальоны территориальной обороны, а также националисты и иностранные наемники, окопавшиеся в Мариуполе, это с одной стороны. Вооружённые силы России совместно с воинскими формированиями Донецкой Народной Республики с другой стороны объявляют «режим полной тишины» и гарантируют его неукоснительное соблюдение.



Фактическое начало действия «режима тишины» — это 9 часов 30 минут по московскому времени, на основных въездах в город Мариуполь, обеими сторонами обозначается поднятием флагов. С российской стороны — красных, с украинской стороны — белых, по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи.



С 10 часов, при непрерывном нахождении на связи, осуществляется постоянное взаимодействие по функционированию гуманитарных коридоров между уполномоченными должностными лицами в Москве и Киеве, перечень должностных лиц по согласованию сторон. О должностном лице с российской стороны украинская сторона уже уведомлена.



При этом организованный выход из города организуется в следующем порядке. С 10 до 12 часов всех без исключения вооруженных подразделений Украины и иностранных наёмников без какого-либо оружия и боеприпасов по согласованному с Украиной маршруту.

С 12 часов — одновременный пропуск гуманитарных колонн с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости: с восточного направления — российская гуманитарная колонна, с западного — сформированная украинской стороной.



Впереди указанных колонн осуществляется выдвижение саперных подразделений от формирований Донецкой Народной Республики и подразделений Вооруженных сил России, которые проводят сплошное разминирование маршрутов для обеспечения безопасного движения гуманитарных колонн в жилые зоны города Мариуполя и последующей эвакуации мирного населения и иностранных граждан. При этом все желающие эвакуироваться в Россию выезжают колоннами, сформированными Российской Федерацией, а все желающие выехать на подконтрольные киевским властям территории, эвакуируются колоннами, сформированными украинской стороной.



При этом каждому мариупольцу и иностранному гражданину гарантируется исключительно добровольный выбор любого из гуманитарных коридоров или право остаться в разблокированном городе.



Это предложение было опубликовано на русском и английском языках, отправлено в ООН, ОБСЕ и Международный комитет красного креста.

Мизинцев заявил, что Россия ждёт ответа от Украины до 5 утра по Москве 21 марта. На данный момент об ответе ничего не известно.

В это время с Украины поступили совсем другие, тревожные новости.

Аммиак в Сумах

В полшестого утра по Москве руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об утечке аммиака в Сумах.

«Внимание, 21.03.2022 года. 04:30 (05:30 по Москве — Ред.) Утечка аммиака «Сумыхимпром»! Зона поражения около 5 км!» — написал он в Telegram-канале.



Сообщение было размещено в 05:31 по Москве.



Живицкий опубликовал памятку, как действовать в таких условиях.

Так, выходить из района поражения нужно перпендикулярно направлению ветра, если нет возможности выйти, нужно укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах и домах, предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию — желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды. В квартире (доме) желательно пройти в ванную и включить душ на мелкое распыление, вентиляцию не включать. При запахе аммиака дышать через увлажнённую марлевую повязку (желательно смочить 5%-м раствором уксусной или лимонной кислоты).



Живицкий также напомнил алгоритм действий помощи при отравлениях аммиаком. Нужно вывести поражённого на свежий воздух, дать ему тёплого молока с пищевой содой, надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, а ещё лучше 5%-м раствором уксусной или лимонной кислоты. При попадании аммиака в глаза их нужно промыть или протереть вазелиновым или оливковым маслом. При поражении кожи — обмыть чистой водой, сделать примочки из 5%-го раствора уксусной или лимонной кислоты.

В 06:03 по Москве Живицкий сообщил: угрозы для Сум нет, а вот для села Новоселица — есть. Зона поражения составляет 2,5 км, работают спасательные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Примечательно, что за сутки с лишним до происшествия генерал-полковник Мизинцев предупреждал о возможной провокации.

«В Сумах на химическом заводе «Сумыхимпром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России», — заявил он вечером 19 марта на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарной ситуации на Украине.



Украинские националисты продолжают нести угрозу своему народу. При этом они не стесняются признаваться в зверствах по отношению и к другим народам.



Кастрация военнопленных



В ночь на 21 марта глава Первого мобильного добровольного мобильного госпиталя Геннадий Друзенко сделал шокирующее заявление. Украина выставила ценник на воду Северо-Крымского канала

«Я своим врачам дал указание — всегда я был большим гуманистом, говорил, что как только человек ранен, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жёсткое указание: всех мужчин — кастрировать потому, что это тараканы, а не люди», — рассказал он в эфире канала «Украина 24» ведущему из России Евгению Киселёву.



Он заявил, что «русские будут умирать в больших количествах».



Тираду Друзенко прервал не выходец из России Киселёв, а его украинская соведущая.



Примечательно, что в 2001-2004 годах Друзенко был одним из руководителей Центра европейского и сравнительного права министерства юстиции Украины. Т.е. он должен понимать, что отдал своим врачам преступный приказ — приказ, противоречащий международному гуманитарному праву.



Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сделал весьма неоднозначное заявление во время своего выступления перед парламентом Израиля.



Израильтяне в шоке



В воскресенье, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Кнессетом. Тон его речи был довольно резок.

«Можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру, ко многим странам за помощью? К вам обращаемся за помощью… Даже об элементарных визах… Что это? Равнодушие? Расчет? Или посредничество — без избрания стороны?» — заявил Зеленский.

Он раскритиковал саму идею посредничества, так как оно, по мнению Зеленского, может быть между государствами, но «не между добром и злом». В этом многие усмотрели критику премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который помогает в налаживании контакта между Украиной и Россией.



Зеленский также упрекнул Израиль за отказ от поставки Украине вооружений.



«Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона — она самая лучшая. Она мощная. Каждый знает, что ваше оружие — сильное. Каждый знает, что вы молодцы. Вы умеете отстаивать свои интересы, интересы своего народа. И вы можете помочь нам защитить нашу жизнь, жизнь украинцев, жизнь украинских евреев. Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие. Или почему Израиль не ввел мощных санкций против России. Почему не давит на российский бизнес», — заявил Зеленский.

Его речь вызвала удивление в правительстве Израиля. Как сообщили источники газеты Jerusalem Post, близкие к Беннетту и министру иностранных дел Яиру Лапиду, там были удивлены тем, насколько «критически настроен» к властям Израиля Зеленский. При этом они сообщили, что посредничество будет продолжено и Израиль не будет поставлять оружие Украине.

Но ещё больше удивлены, а то и возмущены выступлением Зеленского были те, перед кем он выступал, — депутаты Кнессета. Всё дело в одной из последних фраз украинского президента.



«Украинцы сделали свой выбор 80 лет тому назад. Спасали евреев. И потому среди нас есть праведники народов мира. Народ Израиля, теперь и у вас есть такой выбор», — заявил Зеленский.



И этого уже израильтяне стерпеть не смогли.



«Я не понимаю по-украински, но, если перевод, который я услышал, верен, Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад. Извините, думаю, нам придётся отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. Свет народам», — заявил депутат Кнессета от партии Религиозных сионистов Симха Ротман.



Ротман, как и многие евреи, помнит о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны по отношении к евреям: погроме во Львове, содействии украинских националистов в расстрелах в Бабьем Яру в Киеве и многое другое.



В другом твите он заявил, что Зеленскому перед выступлением перед Кнессетом следовало бы устроить зум-тур по Яд-Вашему, чтобы украинский президент избежал «сравнений, который находятся на грани отрицания Холокоста».



В ночь на 21 марта Минобороны России запустило исторический мультимедийный проект «Архивы помнят всё…», посвященный доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего и других народов в годы Великой Отечественной войны. И все желающие узнать, как же именно вели себя украинские националисты, смогут ознакомиться с архивными документами.

Тем временем обстановка на Украине остаётся напряжённой.

Министерство обороны России предоставит гуманитарный коридор для украинских военных и националистов в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский опозорился, выступая перед депутатами Кнессета. На Украине заявили о намерении кастрировать военнопленных. В Сумах из-за утечки аммиака поражено 5 км, речь может идти о провокацииВечером 20 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о готовности предоставить оставшимся в Мариуполе украинским военным и нацистам коридор для выхода из города.Он рассказал о страшнейшей ситуации в городе.«Получаемая нами достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков. Тон их активных переговоров с должностными лицами в Киеве, которые мы ежесуточно фиксируем в радиоперехватах, говорит об их крайней злости в адрес властей Украины из-за того, что их просто бросили, при этом заставляют неукоснительно исполнять приказ «стоять насмерть», а статус «мучеников Мариуполя» им уже присвоен. Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают», — отметил Мизинцев.Чтобы избежать смертей мирных жителей, российские военные и военнослужащие Народной милиции ДНР не применяют тяжёлое вооружение при освобождении города.В результате принятых эффективных мер за последние три дня в Российскую Федерацию удалось эвакуировать 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.«Но, по нашим данным, в городе в настоящее время в заложниках осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран. Учитывая изложенное, с целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, а также на основе анализа содержания перехваченных только за сегодняшний день радиопереговоров, отчаявшихся неонацистов, осознавших полную безысходность сложившегося для них положения и бессмысленность дальнейшего сопротивления, Российская Федерация с 10 часов утра по московскому времени, завтра 21 марта открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и, по согласованию с украинской стороной, — в западном направлениях», — сообщил Мизинцев.Он предложил украинской стороне следующий алгоритм действий:с 9 часов устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией;с 9 часов 30 минут подразделения Вооруженных сил Украины, батальоны территориальной обороны, а также националисты и иностранные наемники, окопавшиеся в Мариуполе, это с одной стороны. Вооружённые силы России совместно с воинскими формированиями Донецкой Народной Республики с другой стороны объявляют «режим полной тишины» и гарантируют его неукоснительное соблюдение.Фактическое начало действия «режима тишины» — это 9 часов 30 минут по московскому времени, на основных въездах в город Мариуполь, обеими сторонами обозначается поднятием флагов. С российской стороны — красных, с украинской стороны — белых, по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи.С 10 часов, при непрерывном нахождении на связи, осуществляется постоянное взаимодействие по функционированию гуманитарных коридоров между уполномоченными должностными лицами в Москве и Киеве, перечень должностных лиц по согласованию сторон. О должностном лице с российской стороны украинская сторона уже уведомлена.При этом организованный выход из города организуется в следующем порядке. С 10 до 12 часов всех без исключения вооруженных подразделений Украины и иностранных наёмников без какого-либо оружия и боеприпасов по согласованному с Украиной маршруту.С 12 часов — одновременный пропуск гуманитарных колонн с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости: с восточного направления — российская гуманитарная колонна, с западного — сформированная украинской стороной.Впереди указанных колонн осуществляется выдвижение саперных подразделений от формирований Донецкой Народной Республики и подразделений Вооруженных сил России, которые проводят сплошное разминирование маршрутов для обеспечения безопасного движения гуманитарных колонн в жилые зоны города Мариуполя и последующей эвакуации мирного населения и иностранных граждан. При этом все желающие эвакуироваться в Россию выезжают колоннами, сформированными Российской Федерацией, а все желающие выехать на подконтрольные киевским властям территории, эвакуируются колоннами, сформированными украинской стороной.При этом каждому мариупольцу и иностранному гражданину гарантируется исключительно добровольный выбор любого из гуманитарных коридоров или право остаться в разблокированном городе.Это предложение было опубликовано на русском и английском языках, отправлено в ООН, ОБСЕ и Международный комитет красного креста.Мизинцев заявил, что Россия ждёт ответа от Украины до 5 утра по Москве 21 марта. На данный момент об ответе ничего не известно.В это время с Украины поступили совсем другие, тревожные новости.Аммиак в СумахВ полшестого утра по Москве руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об утечке аммиака в Сумах.«Внимание, 21.03.2022 года. 04:30 (05:30 по Москве — Ред.) Утечка аммиака «Сумыхимпром»! Зона поражения около 5 км!» — написал он в Telegram-канале.Сообщение было размещено в 05:31 по Москве.Живицкий опубликовал памятку, как действовать в таких условиях.Так, выходить из района поражения нужно перпендикулярно направлению ветра, если нет возможности выйти, нужно укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах и домах, предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию — желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды. В квартире (доме) желательно пройти в ванную и включить душ на мелкое распыление, вентиляцию не включать. При запахе аммиака дышать через увлажнённую марлевую повязку (желательно смочить 5%-м раствором уксусной или лимонной кислоты).Живицкий также напомнил алгоритм действий помощи при отравлениях аммиаком. Нужно вывести поражённого на свежий воздух, дать ему тёплого молока с пищевой содой, надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, а ещё лучше 5%-м раствором уксусной или лимонной кислоты. При попадании аммиака в глаза их нужно промыть или протереть вазелиновым или оливковым маслом. При поражении кожи — обмыть чистой водой, сделать примочки из 5%-го раствора уксусной или лимонной кислоты.В 06:03 по Москве Живицкий сообщил: угрозы для Сум нет, а вот для села Новоселица — есть. Зона поражения составляет 2,5 км, работают спасательные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Примечательно, что за сутки с лишним до происшествия генерал-полковник Мизинцев предупреждал о возможной провокации.«В Сумах на химическом заводе «Сумыхимпром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России», — заявил он вечером 19 марта на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарной ситуации на Украине.Украинские националисты продолжают нести угрозу своему народу. При этом они не стесняются признаваться в зверствах по отношению и к другим народам.В ночь на 21 марта глава Первого мобильного добровольного мобильного госпиталя Геннадий Друзенко сделал шокирующее заявление.«Я своим врачам дал указание — всегда я был большим гуманистом, говорил, что как только человек ранен, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жёсткое указание: всех мужчин — кастрировать потому, что это тараканы, а не люди», — рассказал он в эфире канала «Украина 24» ведущему из России Евгению Киселёву.Он заявил, что «русские будут умирать в больших количествах».Тираду Друзенко прервал не выходец из России Киселёв, а его украинская соведущая.Примечательно, что в 2001-2004 годах Друзенко был одним из руководителей Центра европейского и сравнительного права министерства юстиции Украины. Т.е. он должен понимать, что отдал своим врачам преступный приказ — приказ, противоречащий международному гуманитарному праву.Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сделал весьма неоднозначное заявление во время своего выступления перед парламентом Израиля.В воскресенье, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Кнессетом. Тон его речи был довольно резок.«Можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру, ко многим странам за помощью? К вам обращаемся за помощью… Даже об элементарных визах… Что это? Равнодушие? Расчет? Или посредничество — без избрания стороны?» — заявил Зеленский.Он раскритиковал саму идею посредничества, так как оно, по мнению Зеленского, может быть между государствами, но «не между добром и злом». В этом многие усмотрели критику премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который помогает в налаживании контакта между Украиной и Россией.Зеленский также упрекнул Израиль за отказ от поставки Украине вооружений.«Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона — она самая лучшая. Она мощная. Каждый знает, что ваше оружие — сильное. Каждый знает, что вы молодцы. Вы умеете отстаивать свои интересы, интересы своего народа. И вы можете помочь нам защитить нашу жизнь, жизнь украинцев, жизнь украинских евреев. Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие. Или почему Израиль не ввел мощных санкций против России. Почему не давит на российский бизнес», — заявил Зеленский.Его речь вызвала удивление в правительстве Израиля. Как сообщили источники газеты Jerusalem Post, близкие к Беннетту и министру иностранных дел Яиру Лапиду, там были удивлены тем, насколько «критически настроен» к властям Израиля Зеленский. При этом они сообщили, что посредничество будет продолжено и Израиль не будет поставлять оружие Украине.Но ещё больше удивлены, а то и возмущены выступлением Зеленского были те, перед кем он выступал, — депутаты Кнессета. Всё дело в одной из последних фраз украинского президента.«Украинцы сделали свой выбор 80 лет тому назад. Спасали евреев. И потому среди нас есть праведники народов мира. Народ Израиля, теперь и у вас есть такой выбор», — заявил Зеленский.И этого уже израильтяне стерпеть не смогли.«Я не понимаю по-украински, но, если перевод, который я услышал, верен, Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад. Извините, думаю, нам придётся отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. Свет народам», — заявил депутат Кнессета от партии Религиозных сионистов Симха Ротман.Ротман, как и многие евреи, помнит о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны по отношении к евреям: погроме во Львове, содействии украинских националистов в расстрелах в Бабьем Яру в Киеве и многое другое.В другом твите он заявил, что Зеленскому перед выступлением перед Кнессетом следовало бы устроить зум-тур по Яд-Вашему, чтобы украинский президент избежал «сравнений, который находятся на грани отрицания Холокоста».В ночь на 21 марта Минобороны России запустило исторический мультимедийный проект «Архивы помнят всё…», посвященный доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего и других народов в годы Великой Отечественной войны. И все желающие узнать, как же именно вели себя украинские националисты, смогут ознакомиться с архивными документами.Тем временем обстановка на Украине остаётся напряжённой. 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