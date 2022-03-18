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Азовцы* нашли способ сбежать из Мариуполя. Мирные жители снова стали расходным материалом
18 марта 2022, 21:45 • 316 • Политика
Боевики из украинского националистического формирования "Азов"* нашли способ сбежать из Мариуполя, который почти полностью перешёл под контроль русских военных. Мирные жители вновь стали расходным материалом для ультраправых радикалов.
Азовцы убивают мужчин, чтобы забрать у них гражданскую одежду, а потом пытаются покинуть Мариуполь под видом беженцев, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. При этом жён убитых и их детей боевики берут в заложники, чтобы прикрываться ими, если их раскроют солдаты.
- говорится в сообщении.
В Сети также появилось видео нанесения ударов по заводу "Азовсталь", который стал последним оплотом для засевших в Мариуполе националистам.
На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь находится почти под полным контролем России. Оставшиеся там националисты "забились в угол", засев на территории завода "Азовсталь".
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.
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