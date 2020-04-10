Азия восстанавливается, Европа и Америка под ударом: как развивается ситуация с распространением коронавируса в мире

Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире почти достигло 1,5 млн. Рекордное число заразившихся зарегистрировано в США — 395 тыс. При этом в Штатах уже более 12 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. В Европе наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — свыше 17 тыс. Несмотря на ежедневное снижение новых случаев инфицирования, премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что пока рано говорить об отмене карантина. Между тем в Китае восстановили внутреннее авиасообщение с провинцией Хубэй, которая была очагом распространения эпидемии. Вдобавок была снята транспортная блокада с административного центра региона — города Ухань.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1 млн 436 тыс., следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Лидером по числу заражённых являются Соединённые Штаты. За сутки в стране был зафиксирован прирост в 31,7 тыс. инфицированных. Общее число заражённых составило 395 тыс. человек. При этом 8 апреля в Штатах было зарегистрировано рекордное число скончавшихся от коронавируса за сутки — 1895 человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, эпицентром эпидемии в США является Нью-Йорк. Число заражённых в этом штате уже превысило число инфицированных во всей Италии — более 159 тыс. и 139 тыс. соответственно.

Между тем эксперты пришли к выводу, что вирус в Нью-Йорк был занесён не из Азии, как считалось раньше, а из Европы. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на исследование, проведённое американскими учёными из различных университетов.

«Большинство (случаев. — RT) — явно европейские», — рассказал изданию генетик из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке медцентра Маунт-Синай Харм ван Бакел.

Таким образом, введённый 13 марта запрет на въезд в США из 26 стран Европы (государств Шенгенской зоны) оказался запоздалым. При этом аналогичные ограничения относительно Китая были введены ещё в начале февраля.

Отметим, что президент США Дональд Трамп возложил вину за распространение инфекции на ВОЗ, заявив, что организация не смогла вовремя предупредить мировое сообщество об угрозе COVID-19. В связи с этим госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что Вашингтон пересматривает объём финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Американист, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин пояснил RT, что причиной высоких показателей в США являет то, что меры «были приняты недостаточно строгие, не повсеместные».

«Конечно, нельзя обобщать, но, так как государственная система принятия решений в США крайне сложна, решения не принимались централизованно и оперативно, и скорость принятия этих решений отразилась в тех мерах, которые оказались неэффективными», — пояснил эксперт.

Европейская пандемия

Очаг инфекции в Европе переместился из Италии в Испанию. Число заражённых в стране превысило 146 тыс. человек, умерло почти 15 тыс. человек.

Рекордное число смертей от инфекции за сутки было зарегистрировано во Франции. Как заявил в среду вечером, 8 апреля, глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, число жертв COVID-19 в стране приблизилось к 11 тыс. человек. Эта цифра резко возросла после того, как правительство приняло решение добавить к статистическим данным информацию о смертности от вируса в домах престарелых.

В Италии же сообщается о рекордном числе выздоровлений за сутки. По словам главы итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, 8 апреля было зафиксировано 2099 случаев выздоровления. В общей сложности в стране с начала распространения вируса заразились 139 тыс. человек, жертвами пандемии стали свыше 17,6 тыс.

Несмотря на снижение ежедневного прироста заразившихся, речи об отмене карантина в Италии пока не идёт. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, «учёные и эксперты советуют только тогда ослаблять меры, когда положение на самом деле станет лучше».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Reuters

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Кроме того, итальянский премьер призвал не спекулировать на теме российской помощи. Он подчеркнул, что это был жест доброй воли со стороны Москвы.

«Это оскорбление для итальянского правительства — думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии. Это большое оскорбление, и не только для меня, а также для Владимира Путина», — заявил Конте в интервью BBC.

По его словам, Путин «никогда не хотел использовать это (помощь. — RT) в качестве рычага давления, когда он проявлял солидарность с Италией».

Ситуация в Азии

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили выезд из города Ухань провинции Хубэй. Этот населённый пункт с 23 января был фактически изолирована от остального мира из-за вспышки распространения COVID-19. Кроме того, китайские возобновили внутреннее авиасообщение с провинцией Хубэй.

При этом Китай всё ещё продолжает регистрировать случаи новых заражений. По заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за прошедшие сутки в стране были инфицированы 63 человека, при этом 61 случай от общего числа — завозной.

Китайская провинция Ухань.

AFP

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Ещё одной страной, которой удалось остановить взрывное распространение вируса, является Южная Корея. Но в последние дни здесь так же увеличилось число случаев заражения, привезённых из-за границы. В связи с этим было принято решение ограничить безвизовый режим для 90 стран, в том числе для России, сообщили в МИД республики.