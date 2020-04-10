|
Азия восстанавливается, Европа и Америка под ударом: как развивается ситуация с распространением коронавируса в мире
10 апреля 2020, 00:30 • 72 • В мире
Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире почти достигло 1,5 млн. Рекордное число заразившихся зарегистрировано в США — 395 тыс. При этом в Штатах уже более 12 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. В Европе наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — свыше 17 тыс. Несмотря на ежедневное снижение новых случаев инфицирования, премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что пока рано говорить об отмене карантина. Между тем в Китае восстановили внутреннее авиасообщение с провинцией Хубэй, которая была очагом распространения эпидемии. Вдобавок была снята транспортная блокада с административного центра региона — города Ухань.
Reuters © Guglielmo Mangiapane
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1 млн 436 тыс., следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
Лидером по числу заражённых являются Соединённые Штаты. За сутки в стране был зафиксирован прирост в 31,7 тыс. инфицированных. Общее число заражённых составило 395 тыс. человек. При этом 8 апреля в Штатах было зарегистрировано рекордное число скончавшихся от коронавируса за сутки — 1895 человек.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, эпицентром эпидемии в США является Нью-Йорк. Число заражённых в этом штате уже превысило число инфицированных во всей Италии — более 159 тыс. и 139 тыс. соответственно.
Между тем эксперты пришли к выводу, что вирус в Нью-Йорк был занесён не из Азии, как считалось раньше, а из Европы. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на исследование, проведённое американскими учёными из различных университетов.
«Большинство (случаев. — RT) — явно европейские», — рассказал изданию генетик из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке медцентра Маунт-Синай Харм ван Бакел.
Таким образом, введённый 13 марта запрет на въезд в США из 26 стран Европы (государств Шенгенской зоны) оказался запоздалым. При этом аналогичные ограничения относительно Китая были введены ещё в начале февраля.
Отметим, что президент США Дональд Трамп возложил вину за распространение инфекции на ВОЗ, заявив, что организация не смогла вовремя предупредить мировое сообщество об угрозе COVID-19. В связи с этим госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что Вашингтон пересматривает объём финансирования Всемирной организации здравоохранения.
Американист, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин пояснил RT, что причиной высоких показателей в США являет то, что меры «были приняты недостаточно строгие, не повсеместные».
Европейская пандемия
Очаг инфекции в Европе переместился из Италии в Испанию. Число заражённых в стране превысило 146 тыс. человек, умерло почти 15 тыс. человек.
Рекордное число смертей от инфекции за сутки было зарегистрировано во Франции. Как заявил в среду вечером, 8 апреля, глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, число жертв COVID-19 в стране приблизилось к 11 тыс. человек. Эта цифра резко возросла после того, как правительство приняло решение добавить к статистическим данным информацию о смертности от вируса в домах престарелых.
В Италии же сообщается о рекордном числе выздоровлений за сутки. По словам главы итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, 8 апреля было зафиксировано 2099 случаев выздоровления. В общей сложности в стране с начала распространения вируса заразились 139 тыс. человек, жертвами пандемии стали свыше 17,6 тыс.
Несмотря на снижение ежедневного прироста заразившихся, речи об отмене карантина в Италии пока не идёт. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, «учёные и эксперты советуют только тогда ослаблять меры, когда положение на самом деле станет лучше».
Кроме того, итальянский премьер призвал не спекулировать на теме российской помощи. Он подчеркнул, что это был жест доброй воли со стороны Москвы.
«Это оскорбление для итальянского правительства — думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии. Это большое оскорбление, и не только для меня, а также для Владимира Путина», — заявил Конте в интервью BBC.
По его словам, Путин «никогда не хотел использовать это (помощь. — RT) в качестве рычага давления, когда он проявлял солидарность с Италией».
Ситуация в Азии
Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили выезд из города Ухань провинции Хубэй. Этот населённый пункт с 23 января был фактически изолирована от остального мира из-за вспышки распространения COVID-19. Кроме того, китайские возобновили внутреннее авиасообщение с провинцией Хубэй.
При этом Китай всё ещё продолжает регистрировать случаи новых заражений. По заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за прошедшие сутки в стране были инфицированы 63 человека, при этом 61 случай от общего числа — завозной.
Ещё одной страной, которой удалось остановить взрывное распространение вируса, является Южная Корея. Но в последние дни здесь так же увеличилось число случаев заражения, привезённых из-за границы. В связи с этим было принято решение ограничить безвизовый режим для 90 стран, в том числе для России, сообщили в МИД республики.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 апреля 2020, 18:08
|
06 апреля 2020, 12:35
|
06 апреля 2020, 07:35
|
07 апреля 2020, 07:35
|
05 апреля 2020, 11:35
|
07 апреля 2020, 03:35
|
09 апреля 2020, 05:35