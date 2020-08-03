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Азиатки зачитываются странными советскими книгами. Зачем им учебники по ремонту экскаваторов?

03 августа 2020, 23:05  •  156 • В мире
Среди азиатских девушек новое модное поветрие - читать старые советские книги. Русские в ступоре: "Зачем моделям из Кореи учебники по металловедению и по ремонту экскаваторов?"
С недавних пор азиатские модели начали фотографироваться с книгами. В этом не было бы ничего особенного, если бы не сами книги: это почему-то, как правило, старые советские издания, причём на самые неожиданные и странные темы. Несколько примеров таких постов в соцсетях приводит портал Medialeaks.
Например, один из пользователей "Твиттера" показал фото симпатичной модели, с интересом читающей - внимание! - "Ленинские принципы внешней политики Советского государства". Интригует, не правда ли?
На другом фото можно увидеть девушку, осваивающую учебник о ремонте экскаваторов Э-505. Возможно, в свободное от "Инстаграма" время красотка учится на экскаваторщика?
Популярный южнокорейский певец в стиле k-pop тоже удивил выбором книги на ночь: ею оказался монументальный труд российского историка В. Ключевского.
Почему и откуда пришла такая мода - сложно сказать, но зато посты с азиатскими девушками, увлечённо читающими советскую "макулатуру", пользуются бешеной популярностью в России и грозят стать мемами.

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