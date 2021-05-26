Азербайджану выдвинули подозрения из-за коридора в Нахичевань

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил о планах Баку проложить через земли Армении коридор в Нахичевань.

Никол Пашинян заявил, что именно этим могла быть обусловлена ситуация в Сюникской области. По его словам, войска, которые вошли в приграничную зону, намеревались устроить военный конфликт. После этого Баку готовился проложить наземный коридор в Нахичевань.

Выступая в парламенте, Пашинян отметил, что разница между указанными участками 26 километров.

Со своей стороны, Ереван намерен обратиться в СБ ООН из-за проблем с Азербайджаном."Что касается возможности обратиться в Совбез ООН, этот вопрос с первых дней является предметом обсуждения. Мы никогда не исключали, что можем пойти по этому пути, если окажется, что инструменты ОДКБ и армяно-российской объединённой группировки недостаточны для решения этой проблемы", - отметил он.