Азербайджану поставили ультиматум после бомбёжки храма: "Если это повторится..."

Несмотря на заявленное временное перемирие, обстрелы в Нагорном Карабахе продолжаются. И Армения, и Азербайджан обвиняют друг друга в происходящем. А на днях был атакован собор Святого Христа Всеспасителя в Шуше. В результате храм разрушен, пострадали несколько журналистов, находившихся там в тот момент.

С моральной точки зрения, для русских христиан подобное недопустимо. Сейчас Россия равноудалена от сторон конфликта, выполняет посредническую миссию. И наша страна не должна позволять втягивать себя в этот конфликт. Однако атака на храм - сasus belli для православных.

"Вот это очень важный аспект, очень тонкий - с этим храмом, очень важный. И на самом деле, много чего случается вот из-за таких историй. Я очень надеюсь, что это останется единственной военной случайностью", - пояснил учредитель Царьграда Константин Малофеев.

В эфире программы "Царьград. Главное" он выразил надежду, что власти Азербайджана понимают всю важность этого аспекта и не допустят подобного впредь.

"Если этот случай будет единственным и это не станет религиозной войной, то России и русским удастся сохранить нейтралитет. Если это повторится, то мы не сумеем сохранить моральный нейтралитет для себя в этой ситуации. Мы христиане. И азербайджанцы, наши братья, с кем мы живём бок о бок, к которым относимся с большим уважением, это понимают. И так же они должны понимать, что армянские церкви - для нас церкви. И в этой ситуации, независимо от того, кто первый начал, для нас, русских, будет очевидно, что мы не можем стоять в стороне", - отметил он.

Пока Россия помогает притушить накал страстей, разгоревшихся в Карабахе. Это удалось благодаря многочасовым переговорам с конфликтующими сторонами. Понятно, что в такой ситуации быстрого и лёгкого решения быть не может.

"Но всё равно главное, что всё-таки уменьшился градус этого конфликта. И нам было важно, чтобы нас не втянули в эту войну, в которой нет лёгкого решения. Пересечение кем угодно границ Армении в виде вооружённого нападения немедленно приводит в действие соответствующие статьи ОДКБ, где уже отступает на задний план, что происходило в Карабахе. Россия со всей своей мощью должна, будет вынуждена ответить. И это, слава Богу, понимает очень вменяемое действующее руководство Азербайджана. И я надеюсь, оно никогда не дойдёт до этой черты", - добавил Малофеев.