Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве

Несколько азербайджанцев выкупили у торгующих на московском рынке армян три ящика абрикосов, а после демонстративно принялись топтать фрукты ногами. Об этом сообщил российский блогер Александр Лапшин (Puerrtto).

Они купили на рынке у армян армянские (!) же абрикосы и тут же их растоптали ногами. Армяне на это дело с интересом посмотрели и предложили скидку на оптовую партию абрикосов для топтания, но у азербайджанцев закончились деньги, - пишет он.

Отметим, что "абрикосовая война" не ограничилась уничтожением купленного товара. Московский продуктовый рынок "Фуд Сити", который принадлежит уроженцам Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву, не стал принимать армянские абрикосы. Тогда армяне вывезли свои фуры и устроили распродажу вне рынка. Чтобы поддержать соотечественников, выходцы из Армении съехались со всей Москвы и выстроились в гигантскую очередь за абрикосами.



Как сообщает "Московский комсомолец", на ситуацию уже отреагировал посол Армении в РФ Вардан Тоганян. Он подтвердил, что армянских предпринимателей выгоняют с рынка "Фуд Сити". По его словам, складывается впечатление, что в Москве есть юридические анклавы, которые работают по законам Азербайджана, а не России.