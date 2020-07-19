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Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве

19 июля 2020, 02:00  •  73 • Политика
Выходцы из Азербайджана устроили армянам в Москве "абрикосовую войну". Таким образом азербайджанские патриоты отреагировали на обострение отношений между Баку и Ереваном.
Несколько азербайджанцев выкупили у торгующих на московском рынке армян три ящика абрикосов, а после демонстративно принялись топтать фрукты ногами. Об этом сообщил российский блогер Александр Лапшин (Puerrtto).
Они купили на рынке у армян армянские (!) же абрикосы и тут же их растоптали ногами. Армяне на это дело с интересом посмотрели и предложили скидку на оптовую партию абрикосов для топтания, но у азербайджанцев закончились деньги, - пишет он.
Отметим, что "абрикосовая война" не ограничилась уничтожением купленного товара. Московский продуктовый рынок "Фуд Сити", который принадлежит уроженцам Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву, не стал принимать армянские абрикосы. Тогда армяне вывезли свои фуры и устроили распродажу вне рынка. Чтобы поддержать соотечественников, выходцы из Армении съехались со всей Москвы и выстроились в гигантскую очередь за абрикосами.

Как сообщает "Московский комсомолец", на ситуацию уже отреагировал посол Армении в РФ Вардан Тоганян. Он подтвердил, что армянских предпринимателей выгоняют с рынка "Фуд Сити". По его словам, складывается впечатление, что в Москве есть юридические анклавы, которые работают по законам Азербайджана, а не России.
Напомним, что отношения между Азербайджаном и Арменией обострились с 12 июля, после того как в Товузском и Тавушском районах произошли столкновения. Эксперты опасаются, что в конфликт может вмешаться Турция, которая поддерживает Азербайджан.

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