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Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 02:00 • 73 • Политика
Выходцы из Азербайджана устроили армянам в Москве "абрикосовую войну". Таким образом азербайджанские патриоты отреагировали на обострение отношений между Баку и Ереваном.
Несколько азербайджанцев выкупили у торгующих на московском рынке армян три ящика абрикосов, а после демонстративно принялись топтать фрукты ногами. Об этом сообщил российский блогер Александр Лапшин (Puerrtto).
Отметим, что "абрикосовая война" не ограничилась уничтожением купленного товара. Московский продуктовый рынок "Фуд Сити", который принадлежит уроженцам Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву, не стал принимать армянские абрикосы. Тогда армяне вывезли свои фуры и устроили распродажу вне рынка. Чтобы поддержать соотечественников, выходцы из Армении съехались со всей Москвы и выстроились в гигантскую очередь за абрикосами.
Как сообщает "Московский комсомолец", на ситуацию уже отреагировал посол Армении в РФ Вардан Тоганян. Он подтвердил, что армянских предпринимателей выгоняют с рынка "Фуд Сити". По его словам, складывается впечатление, что в Москве есть юридические анклавы, которые работают по законам Азербайджана, а не России.
Напомним, что отношения между Азербайджаном и Арменией обострились с 12 июля, после того как в Товузском и Тавушском районах произошли столкновения. Эксперты опасаются, что в конфликт может вмешаться Турция, которая поддерживает Азербайджан.
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