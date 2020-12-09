Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"

О достоверности ролика можно спорить. Появилось видео несколько часов назад, точно так же как и многие другие ролики, снятые в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Сегодня на этой земле мир, однако воспоминания о событиях последних дней и все исторические споры заставляют стороны обмениваться обвинениями вновь и вновь. На этот раз Азербайджан обвинили в казни безоружного армянского старика. Несколько источников, в том числе военный корреспондент Александр Коц, опубликовали ролики или кадры из него, призывая Баку ответить. Впрочем, Коц просил хотя бы реакции своих азербайджанских подписчиков.

Спустя короткое время Коц сообщил, что получил "один из редких откликов азербайджанцев, в котором нет сексуальных девиаций". Объяснений произошедшего в тексте, к сожалению, не было:

"Что ты хочешь услышать? Твоя цель не в освещении событий, а в очернительстве Азербайджана и азербайджанцев, ты боец информационного фронта на стороне Армении.

Ты кем себя возомнил? Независимым журналистом, претендующим на серую мораль? Азербайджанцы должны встать в очередь и оправдываться за преступление конкретного солдата перед великим Александром Коцем?

Нет, не дождёшься, чтобы задаваться такими вопросами, надо быть объективным и выкладывать зверства с обеих сторон, а не переполняться в ненависти к азербайджанскому народу. Как говорится, нечего перед свиньями бисер метать".



Фото: скриншот https://t.me/sashakots Фото: скриншот https://t.me/sashakots

Коц подчеркнул, что насилие с любой стороны недопустимо. И, безусловно, война - особое время, и здесь многое воспринимается иначе. Но только не убийства беспомощных людей. В любом случае журналистское сообщество потребовало ответа от Азербайджана. Об этом, в частности, говорил обозреватель "Коммерсанта" Максим Юсин в эфире Первого канала, отмечая, что хотел бы задать вопрос о жутком видео хотя бы коллегам с азербайджанской стороны. Поскольку военные преступления не должны оставаться безнаказанными.