Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"

09 декабря 2020, 08:30  •  371 • Политика
Военкор Коц предложил своим азербайджанским подписчикам прокомментировать распространение видео с казнью армянского старика - жестокий ролик опубликовали накануне, настаивая, что он реалистичен. Вместо объяснений журналист получил лишь критику и даже оправдание произошедшего. Кроме того, азербайджанские подписчики набросились на автора поста: "Ты кем себя возомнил?".
О достоверности ролика можно спорить. Появилось видео несколько часов назад, точно так же как и многие другие ролики, снятые в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Сегодня на этой земле мир, однако воспоминания о событиях последних дней и все исторические споры заставляют стороны обмениваться обвинениями вновь и вновь. На этот раз Азербайджан обвинили в казни безоружного армянского старика. Несколько источников, в том числе военный корреспондент Александр Коц, опубликовали ролики или кадры из него, призывая Баку ответить. Впрочем, Коц просил хотя бы реакции своих азербайджанских подписчиков.
Спустя короткое время Коц сообщил, что получил "один из редких откликов азербайджанцев, в котором нет сексуальных девиаций". Объяснений произошедшего в тексте, к сожалению, не было:
"Что ты хочешь услышать? Твоя цель не в освещении событий, а в очернительстве Азербайджана и азербайджанцев, ты боец информационного фронта на стороне Армении.
Ты кем себя возомнил? Независимым журналистом, претендующим на серую мораль? Азербайджанцы должны встать в очередь и оправдываться за преступление конкретного солдата перед великим Александром Коцем?
Нет, не дождёшься, чтобы задаваться такими вопросами, надо быть объективным и выкладывать зверства с обеих сторон, а не переполняться в ненависти к азербайджанскому народу. Как говорится, нечего перед свиньями бисер метать".

Фото: скриншот https://t.me/sashakots
Коц подчеркнул, что насилие с любой стороны недопустимо. И, безусловно, война - особое время, и здесь многое воспринимается иначе. Но только не убийства беспомощных людей. В любом случае журналистское сообщество потребовало ответа от Азербайджана. Об этом, в частности, говорил обозреватель "Коммерсанта" Максим Юсин в эфире Первого канала, отмечая, что хотел бы задать вопрос о жутком видео хотя бы коллегам с азербайджанской стороны. Поскольку военные преступления не должны оставаться безнаказанными.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



371
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
08 декабря 2020, 23:20
"Обиженная злая девочка": Латвию призвали прекратить вражду с Россией
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
09 декабря 2020, 02:05
Политолог: Украине нужны не системы Patriot, а американские памперсы
09 декабря 2020, 00:15
Президент Венесуэлы сделал заявление о покушении на него: "Источник в разведке сообщил…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 00:15
Старушка лишились сбережений на миллионы из-за паразитов в банке
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили&...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
07 декабря 2020, 00:35
Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу
02 декабря 2020, 22:30
Озвучен срок распада Украины
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.