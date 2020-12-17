Азербайджанцы намеренно бомбили в Шуши, пока там укрывались женщины с детьми - Human Rights Watch

Директор организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Вильямсон считает, что удары по Шуши были намеренными. В частности, второй из них, нанесённый по церкви, когда там собрались мирные жители, в том числе женщины и дети. Вильямсон призвал провести расследование этого инцидента.

Речь идёт о событиях 8 октября. По словам Вильямсона, у Азербайджана не было доказательств, что храм использовали в военных целях. Остатки снарядов, обнаруженные на месте, показывают, что использовались управляемые снаряды.

При этом, оба воздушных удара были нанесены с разницей всего в два метра, что существенно сокращает вероятность случайности обстрела, подчёркивается в заявлении. Тем не менее президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из интервью заявил, что церковь могли обстрелять "по ошибке".

Как рассказала Human Rights Watch 46-летняя Нуне Шаграманян, которая жила в доме напротив церкви, она с детьми и соседями пряталась от бомбардировок в подвале храма с 27 сентября. 71-летний Вова Закарян заявил, что успел укрыться в подвале незадолго до удара: "Я обнял детей и сказал им, чтобы не боялись".

Среди журналистов возле церкви был российский военкор Юрий Котенок, который получил тяжёлое ранение после второго удара.

Примечательно, что несколько дней назад, то есть спустя месяц после завершения военных действий, храм Казанчецоц был обстрелян снова. Изображения повреждённого купола церкви появились в Сети на днях.