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Азербайджанский солдат пожертвовал языком ради угрозы русским: "Чтобы враги поняли"
01 декабря 2020, 16:15 • 62 • Политика
Политолог Сергей Карнаухов обнародовал видео с азербайджанскими солдатами, один из которых специально перешёл на русский язык, "чтобы враги поняли" смысл озвученной угрозы. Судя по тому, что говорил солдат именно по-русски, а не на армянском языке, под "врагами" он подразумевает русскоязычных.
Напомним, российские миротворцы сейчас помогают разминировать территории в Нагорном Карабахе. Однако, судя по видео из "Тик-тока", которое опубликовал в своём авторском Telegram-канале политолог Сергей Карнаухов, присутствию русских, остановке военного конфликта, разгоревшегося между Арменией и Азербайджаном, солдаты последнего не очень рады. И жаждут продолжения кровопролития.
На записи один из солдат в азербайджанской военной форме пожертвовал родным языком, перейдя на чистый русский, чтобы донести смысл своей угрозы для "врагов". О чём он сам же и сказал.
"Я буду говорить на русском языке, чтобы наши враги поняли, что я хочу им передать, - заявил молодой мужчина. - Мы - тюркские солдаты, та нация, которая становится на первом месте, всегда выигрывает. Никогда не проигрываем".
В этот момент он перешёл на выкрики, которыми прикрываются боевики, а после снова вернулся к русскому языку и угрозам.
"Вся старая земля вернётся к нам, - предупредил солдат. - Запомните эти слова".
Карнаухов только ёмко прокомментировал это видео: "Ну и это... #тикток".
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