Азербайджанские общины продолжают митинговать

И в Баку никто не говорит о мире – только о войне

Азербайджанские общины Соединённых Штатов в понедельник, 20 июля, продолжают митинги протестов перед зданием посольства Армении в Вашингтоне. У протестующих флаги Азербайджана и США, лозунги на английском языке и фотографии погибших военнослужащих во время обострения на армяно-азербайджанской границе.

Проходят митинги и под стенами Штаба ООН в Женеве, также организованные азербайджанской диаспорой. Причём в Женеве на акции протеста присутствуют не столько азербайджанцы, сколько турки, да и флаги на этом митинге были Азербайджана и Турции.

«Турецкий народ, как и раньше, будет рядом с азербайджанскими братьями. Это мы ещё раз объявляем всему миру перед зданием ООН»,

– заявил журналистам Мурат Шахин, председатель Международного объединения демократов по Швейцарии.

Протестующие скандировали: «Нагорный Карабах – это Азербайджан!», «Конец армянской оккупации!»

Не менее воинственное настроение и в самом Азербайджане.

«Сегодня в нашей стране царит боевая атмосфера. Все, в том числе и я, поддерживают военный путь решения конфликта. Но окончательное решение всё же за Верховным Главнокомандующим, и мы ждём этого приказа. Несомненно, продолжающуюся по сей день армянскую провокацию в товузском направлении можно предотвратить только одним путём – усилив давление на карабахском фронте, путём наступательной операции отвлечь Армению от товузского направления»,

– заявил журналистам руководитель Центра проблем глобальной и региональной безопасности Азербайджана, политолог Габиль Гусейнли.

По его мнению, «в нынешней ситуации самым достойным ответом Баку может быть только начало военной операции в Нагорном Карабахе».

С политологом согласен и депутат Милли Меджлиса от Товузского района Арзу Нагиев, который уверен: «...азербайджанская армия показала себя на высочайшем уровне, к тому же её поддержал народ».

«Очень многие хотели помочь и поддержать наших военных в эти дни. При этом надо подчеркнуть, азербайджанская армия применила минимально необходимые для подавления противника силы и средства. Есть ещё более сильное оружие у ВС Азербайджана, которое не понадобилось использовать. Но теперь Армения должна понять, на что способны азербайджанские военные»,

– заявил Нагиев.

А в это время генерал турецкой армии в отставке Озгюр Тор рассказал в интервью телеканалу Ahaber, что «Турция пообещала Азербайджану любую помощь и своё обещание выполнит».

В Армении прокомментировали обещания Анкары оказать Баку «любую помощь».

«Я не могу сказать, что мы были удивлены позицией Турции, являющейся дестабилизирующим фактором не только в нашем регионе, но и во всех соседних регионах. Мы внимательно отслеживаем подобные высказывания. Один из пунктов в этом заявлении касается «исторической миссии» Турции в нашем регионе. Мы вынуждены напомнить, что эта миссия очень печальная и преступная миссия, которая хранит память геноцида армян, совершённого в начале прошлого века»,

– напомнил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.