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Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!

13 декабря 2020, 03:15  •  99 • Политика
Руководители нескольких политических партий Азербайджана взбунтовалась против российских миротворцев и потребовали их вывести, несмотря на то, что президент Ильхам Алиев подписал трёхсторонние договорённости и согласился с предложением главы России Владимира Путина ввести миротворческий контингент для прекращения войны.
Представители так называемой политической элиты Азербайджана призвали международное сообщество вывести русских миротворцев с территории Карабаха, несмотря на то, что только вмешательство России смогло остановить кровопролитную войну.
Таким образом, часть представителей элиты пошли против президента Азербайджана Ильхама Алиева, который подписал трёхсторонние договорённости с российским лидером Владимиром Путиным о введении миротворцев.
Азербайджанские политики взывают к ООН, постоянным членам Совбеза ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, Координационному бюро Движения неприсоединения, НАТО, Парламентской ассамблее НАТО, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО.
В их письме утверждается, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана были оккупированы Арменией в своё время при поддержке России.
"Российские войска были развёрнуты без мандата ООН. Россия по сути создала военные базы, оснастив свои силы боевым оружием, несовместимым с миротворческой деятельностью", - цитируют заявление местных русофобов азербайджанские СМИ.
Политики требуют от международного сообщества "незамедлительно" вывести русских из Нагорного Карабаха.
Напомним, очередной военный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном разгорелся 27 сентября и продлился аж до 10 ноября 2020 года. За это время обе стороны конфликта понесли многотысячные потери. При этом, судя по многочисленным видео в соцсетях, азербайджанские солдаты не щадили и мирных жителей, когда заходили в населённые пункты региона, грабили дома, разоряли кладбища, ломали и снимали кресты.
Войну удалось остановить при непосредственном участии России. Тремя сторонами - Москвой, Баку и Ереваном - был подписан трёхсторонний договор, который позволил войти в регион российским миротворцам.
А теперь Азербайджан устраивает пляски на крови и костях, проводя парад "победы". К слову, присутствие на нём президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - весьма знаковый момент. Ведь именно Анкара оказывала Баку активную поддержку, в том числе силовую. В СМИ и соцсетях регулярно появлялись разоблачающие турок видеоролики и сообщения о турецкой технике и наёмниках, воюющих в Карабахе на стороне Азербайджана.
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