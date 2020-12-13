Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!

Представители так называемой политической элиты Азербайджана призвали международное сообщество вывести русских миротворцев с территории Карабаха, несмотря на то, что только вмешательство России смогло остановить кровопролитную войну.

Таким образом, часть представителей элиты пошли против президента Азербайджана Ильхама Алиева, который подписал трёхсторонние договорённости с российским лидером Владимиром Путиным о введении миротворцев.

Азербайджанские политики взывают к ООН, постоянным членам Совбеза ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, Координационному бюро Движения неприсоединения, НАТО, Парламентской ассамблее НАТО, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО.

В их письме утверждается, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана были оккупированы Арменией в своё время при поддержке России.

"Российские войска были развёрнуты без мандата ООН. Россия по сути создала военные базы, оснастив свои силы боевым оружием, несовместимым с миротворческой деятельностью", - цитируют заявление местных русофобов азербайджанские СМИ.

Политики требуют от международного сообщества "незамедлительно" вывести русских из Нагорного Карабаха.

Напомним, очередной военный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном разгорелся 27 сентября и продлился аж до 10 ноября 2020 года. За это время обе стороны конфликта понесли многотысячные потери. При этом, судя по многочисленным видео в соцсетях, азербайджанские солдаты не щадили и мирных жителей, когда заходили в населённые пункты региона, грабили дома, разоряли кладбища, ломали и снимали кресты.

Войну удалось остановить при непосредственном участии России. Тремя сторонами - Москвой, Баку и Ереваном - был подписан трёхсторонний договор, который позволил войти в регион российским миротворцам.

А теперь Азербайджан устраивает пляски на крови и костях, проводя парад "победы". К слову, присутствие на нём президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - весьма знаковый момент. Ведь именно Анкара оказывала Баку активную поддержку, в том числе силовую. В СМИ и соцсетях регулярно появлялись разоблачающие турок видеоролики и сообщения о турецкой технике и наёмниках, воюющих в Карабахе на стороне Азербайджана.