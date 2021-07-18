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Азербайджан заявил о завершении карабахского конфликта: Алиев задумался о мире
18 июля 2021, 20:25 • 129 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об окончании конфликта в Карабахе. По его словам "настало время подумать о мире".
Об окончании конфликта в Нагорном Карабахе Алиев заявил во время совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Баку. Он отметил, что сейчас настало время "подумать о мире".
Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Они стали очередным витком многолетнего военно-политического кризиса в регионе. Отметим, что Азербайджан вышел из конфликта с территориальными приобретениями. На данный момент в Нагорном Карабахе находится контингент русских миротворцев.
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