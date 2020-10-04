Азербайджан заявил о захвате новых территорий: Последние новости о войне в Карабахе

Президент отправляется на фронт

Глава Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил об отправке на фронт. Он уточнил, что с силами специального назначения отправляется в зону боевых действий. По словам главы НКР, по всей протяжённости линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжёлые бои, артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт.

"Нация и родина под угрозой... Следовательно, вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Захвачены новые территории

По данным Минобороны Азербайджана, продвижение на намеченных направлениях привело азербайджанскую армию к захвату новых опорных пунктов. В ведомстве заявили также о зачистке территории от противника. Уточняется, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения армянской армии.

Бои продолжаются

В свою очередь в Минобороны Армении сообщают о том, что на северном и южном направлениях происходят ожесточённые бои. В пресс-службе ведомства сообщили о том, что противник сконцентрировал большое количество силы и перешёл в наступление. В Минобороны Армении заявили, что пресекают продвижение азербайджанской армии.

США проведут переговоры с Турцией

Также стало известно о том, что и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в субботу отправится с визитом в Турцию, чтобы обсудить с турецкими коллегами в том числе "ситуацию на Кавказе".