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Азербайджан заявил о захвате новых территорий: Последние новости о войне в Карабахе

04 октября 2020, 00:00  •  79 • Политика
Уже неделю продолжаются ожесточённые бои в Нагорном Карабахе. В Минобороны Азербайджана заявили о захвате новых территорий. Сообщаем последние новости о Карабахе.
Президент отправляется на фронт
Глава Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил об отправке на фронт. Он уточнил, что с силами специального назначения отправляется в зону боевых действий. По словам главы НКР, по всей протяжённости линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжёлые бои, артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт.
"Нация и родина под угрозой... Следовательно, вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу", - сообщил он на своей странице в Facebook.
Захвачены новые территории
По данным Минобороны Азербайджана, продвижение на намеченных направлениях привело азербайджанскую армию к захвату новых опорных пунктов. В ведомстве заявили также о зачистке территории от противника. Уточняется, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения армянской армии.
Бои продолжаются
В свою очередь в Минобороны Армении сообщают о том, что на северном и южном направлениях происходят ожесточённые бои. В пресс-службе ведомства сообщили о том, что противник сконцентрировал большое количество силы и перешёл в наступление. В Минобороны Армении заявили, что пресекают продвижение азербайджанской армии.
США проведут переговоры с Турцией
Также стало известно о том, что и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в субботу отправится с визитом в Турцию, чтобы обсудить с турецкими коллегами в том числе "ситуацию на Кавказе".

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