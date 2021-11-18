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Азербайджан заявил о подавлении огня Армении
18 ноября 2021, 12:50 • 68 • Политика
Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций в Товузском районе.
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах армянскими военными. Позиции, как пишут РИА ФАН, атакуют с 17 ноября. Так, если верить заявлениям азербайджанской стороны, стрельбу начали в направлении сёл Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района.
Били из оружия разного калибра по позициям азербайджанской армии. В ответ также был открыт огонь, после чего атака была подавлена, добавили в Министерстве обороны Азербайджана.
Стоит добавить, что обвинения в обстрелах звучат и со стороны Армении. А ситуация в Нагорном Карабахе обострялась до момента, пока в конфликт вновь не вмешалась Россия. Сейчас накал удалось сбавить.
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