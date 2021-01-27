Азербайджан заполучил паспорт Пашиняна. В Ереване объяснили казус воровством

Диппаспорт Николы Пашиняна оказался в руках у граждан Азербайджана. На подобную информацию отреагировали в Ереване. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении Анны Нагдалян, казус с паспортом объясняется просто - его выкрали.

Инцидент случился в ноябре прошлого года. Тогда протестующие ворвались в здание правительства. И как раз тогда были выкрадены документы Пашиняна, диппаспорт в том числе.

"10 ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении", - цитирует госагентство "Арменпресс" слова Нагдалян.

Напомним, что после обострения конфликта в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы, напоминает РИА Новости.