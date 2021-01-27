Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Главная / Политика

Азербайджан заполучил паспорт Пашиняна. В Ереване объяснили казус воровством

27 января 2021, 03:05  •  115 • Политика
В Армении сообщили, что дипломатический паспорт премьера Никола Пашиняна был украден при нападении на здание правительства в ноябре прошлого года. Ранее в СМИ появилась информация, что документ армянского премьера оказался у азербайджанской стороны.
Диппаспорт Николы Пашиняна оказался в руках у граждан Азербайджана. На подобную информацию отреагировали в Ереване. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении Анны Нагдалян, казус с паспортом объясняется просто - его выкрали.
Инцидент случился в ноябре прошлого года. Тогда протестующие ворвались в здание правительства. И как раз тогда были выкрадены документы Пашиняна, диппаспорт в том числе.
"10 ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении", - цитирует госагентство "Арменпресс" слова Нагдалян.
Напомним, что после обострения конфликта в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы, напоминает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 22:30
Предательство элиты привело к краху. Русские вынуждены ждать справедливости
26 января 2021, 22:30
"10 000 евро каждому" – 2: Как умные дяди глупых детей на ОМОН гнали
27 января 2021, 00:20
Путин переговорил с новым президентом США. Кремль раскрыл детали разговора
26 января 2021, 23:25
Путин созвонился с Байденом
27 января 2021, 00:20
Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа
26 января 2021, 22:30
"Чёртова дюжина" Зеленского: Рейтинг украинского лидера скатился до уровня Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
23 января 2021, 19:20
Фарион обещает отомстить русским за Бандеру
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.