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Азербайджан выдвинул ультиматум по Карабаху
30 сентября 2020, 16:15 • 44 • Политика
Условие прекращения боев одно, но принципиальное
Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией и готов биться за него до окончательного восстановления целостности своих границ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 30 сентября.
По его словам, армия республики полностью укомплектована и может без внешней помощи и иностранных наемников решить этот вопрос. В то же время Баку готов и к мирному урегулированию конфликта, но при одном условии: бои прекратятся, если Ереван полностью выведет свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха, передает телеграм-канал "Спутник. Азербайджан".
Ранее в Ереване допустили признание независимости Нагорного Карабаха. Это открывает возможность задействовать механизмы ОДКБ для защиты самопровозглашенной республики. В Баку немедленно отреагировали, заявив, что признание суверенитета Карабаха станет точкой невозврата в разгоревшемся вооруженном конфликте.
Столкновения ВС Армении и Азербайджана возобновились 27 сентября. Армянская сторона обвинила также Турцию во вмешательстве в конфликт.
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