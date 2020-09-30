Азербайджан выдвинул ультиматум по Карабаху

Ильхам Алиев. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Условие прекращения боев одно, но принципиальное

Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией и готов биться за него до окончательного восстановления целостности своих границ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 30 сентября.

По его словам, армия республики полностью укомплектована и может без внешней помощи и иностранных наемников решить этот вопрос. В то же время Баку готов и к мирному урегулированию конфликта, но при одном условии: бои прекратятся, если Ереван полностью выведет свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха, передает телеграм-канал "Спутник. Азербайджан".

Ранее в Ереване допустили признание независимости Нагорного Карабаха. Это открывает возможность задействовать механизмы ОДКБ для защиты самопровозглашенной республики. В Баку немедленно отреагировали, заявив, что признание суверенитета Карабаха станет точкой невозврата в разгоревшемся вооруженном конфликте.

Столкновения ВС Армении и Азербайджана возобновились 27 сентября. Армянская сторона обвинила также Турцию во вмешательстве в конфликт.

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