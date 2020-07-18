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Азербайджан встревожен проверкой войск в России? Из Баку позвонили Шойгу
18 июля 2020, 22:00 • 25 • Политика
Азербайджан может быть встревожен проверкой боеготовности российских войск. Из Баку позвонили министру обороны России Сергею Шойгу.
Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов дозвонился до своего российского коллеги в субботу утром. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества.
При этом Шойгу заверил Гасанова, что внезапная проверка войск - это плановое мероприятие, которое никак не связано с обострением отношений между Азербайджаном и Арменией. Позже заместитель Шойгу - Александр Фомин в официальном сообщении Минобороны категорически отверг какую-либо связь между проверкой боеготовности войск и обострением на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, что проверка войск Южного и Западного военного округов была объявлена 17 июля по распоряжению президента России Владимира Путина. Она также затронула ВДВ и морскую пехоту.
Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились с 12 июля, после того как в Товузском и Тавушском районах произошли столкновения. Эксперты опасаются, что в конфликт может вмешаться Турция, которая поддерживает Азербайджан.
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