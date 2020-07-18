Азербайджан встревожен проверкой войск в России? Из Баку позвонили Шойгу

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов дозвонился до своего российского коллеги в субботу утром. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества.

В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств двух стран, - рассказал РИА Новости дипломатический источник.

При этом Шойгу заверил Гасанова, что внезапная проверка войск - это плановое мероприятие, которое никак не связано с обострением отношений между Азербайджаном и Арменией. Позже заместитель Шойгу - Александр Фомин в официальном сообщении Минобороны категорически отверг какую-либо связь между проверкой боеготовности войск и обострением на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что проверка войск Южного и Западного военного округов была объявлена 17 июля по распоряжению президента России Владимира Путина. Она также затронула ВДВ и морскую пехоту.

Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились с 12 июля, после того как в Товузском и Тавушском районах произошли столкновения. Эксперты опасаются, что в конфликт может вмешаться Турция, которая поддерживает Азербайджан.