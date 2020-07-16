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Азербайджан угрожает Армении нанести удар по АЭС
16 июля 2020, 21:00 • 11 • Политика
Стороны вооруженного конфликта пугают друг друга и соседей ядерной катастрофой
Баку угрожает Еревану ракетным ударом по Мецаморской АЭС в Армении. С таким предупреждением выступил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
На такой шаг Баку пойдет в том случае, если Ереван решит обстрелять азербайджанские стратегические объекты, в частности Мингечевирское водохранилище.
"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", – цитирует "Интерфакс" полковника.
Одновременно он отметил, что рельеф местности и силы ПВО Азербайджана защитят Мингечевирское водохранилище от атаки Армении.
На эту угрозу весьма эмоционально отреагировал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.
"Говоря проще, глава пресс-службы минобороны Азербайджана угрожает, в случае чего, ударом по АЭС в Армении, то есть вторым Чернобылем. Вы там совсем обезумели?" – написал он в аккаунте "Пул №3".
Напомним, боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжаются до сих пор. Каждая из сторон обвиняет в обстрелах друг друга и надеется на поддержку иностранных партнеров. Между тем, МИД России заявил, что готов оказать содействие Баку и Еревану для стабилизации обстановки.
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