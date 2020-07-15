Азербайджан ударил по Армении "Градом" - представитель Минобороны

Ованнисян, который координирует работу информационного центра в Тавушской области, сообщил, что танки - это не самое тяжёлое вооружение, которое применили азербайджанские военные.

"Град" применялся", - заявил представитель Минобороны Армении.

Вооружённое столкновение между двумя странами началось 12 июля. Оно происходит в Тавушском и Товузском районах, которые расположены на армяно-азербайджанской границе. Эти районы граничат и с Грузией. Через несколько сотен километров находится Нагорный Карабах. В этой непризнанной республике пока всё спокойно, пишет РИА "Новости".

Армянские военные заявили, что в результате столкновения пять человек ранены, погибли двое солдат и столько же офицеров. В Баку сообщили о гибели 11 военных со своей стороны.