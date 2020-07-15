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Азербайджан ударил по Армении "Градом" - представитель Минобороны

15 июля 2020, 12:00  •  21 • Политика
Представитель армянского Министерства обороны Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан ударил по Армении "Градом". Вооружённое столкновение на границе началось ещё 12 июля.
Ованнисян, который координирует работу информационного центра в Тавушской области, сообщил, что танки - это не самое тяжёлое вооружение, которое применили азербайджанские военные.
"Град" применялся", - заявил представитель Минобороны Армении.
Вооружённое столкновение между двумя странами началось 12 июля. Оно происходит в Тавушском и Товузском районах, которые расположены на армяно-азербайджанской границе. Эти районы граничат и с Грузией. Через несколько сотен километров находится Нагорный Карабах. В этой непризнанной республике пока всё спокойно, пишет РИА "Новости".
Армянские военные заявили, что в результате столкновения пять человек ранены, погибли двое солдат и столько же офицеров. В Баку сообщили о гибели 11 военных со своей стороны.

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