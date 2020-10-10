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Азербайджан станет воротами для Эрдогана в Среднюю Азию - политолог
10 октября 2020, 17:20 • 64 • Политика
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган намерен прибрать к рукам Азербайджан и Среднюю Азию. С таким мнением выступил политолог Константин Бондаренко.
Бондаренко полагает, что амбиции Анкары гораздо больше, чем простое сотрудничество с Баку. Нынешняя ситуация с Нагорным Карабахом, по сути, лишь шаг к созданию масштабного геополитического объединения.
По его словам, в планах Эрдогана - создание "Великого Турана" - союза, объединяющего в себя все страны с тюркским населением.
В отношении Азербайджана у Турции выстроена мощная экономическая связь: Баку является одним из главных инвесторов в турецкую экономику, а у турок есть концепция "один народ - два государства".
Благодаря удобному положению Азербайджана, именно он может стать воротами Анкары в Среднюю Азию.
Как отмечает Бондаренко, дальнейшие амбиции турецкого лидера устремлены дальше Каспия - "это и Казахстан, и Киргизия, и Туркмения, и Узбекистан", передают "Дни.ру".
Напомним, что в карабахском конфликте Турция активно поддерживает Азербайджан. По сообщениям СМИ, турки помогли Баку не только вооружением, но и живой силой.
Также звучат грозные заявления от Эрдогана. Он ранее призвал Армению вернуть спорные территории Азербайджану. По его словам, Ереван на протяжении 30 лет оккупирует Карабах.
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