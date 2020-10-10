Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остано...
Главная / Политика

Азербайджан станет воротами для Эрдогана в Среднюю Азию - политолог

10 октября 2020, 17:20  •  64 • Политика
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган намерен прибрать к рукам Азербайджан и Среднюю Азию. С таким мнением выступил политолог Константин Бондаренко.
Бондаренко полагает, что амбиции Анкары гораздо больше, чем простое сотрудничество с Баку. Нынешняя ситуация с Нагорным Карабахом, по сути, лишь шаг к созданию масштабного геополитического объединения.
По его словам, в планах Эрдогана - создание "Великого Турана" - союза, объединяющего в себя все страны с тюркским населением.
В отношении Азербайджана у Турции выстроена мощная экономическая связь: Баку является одним из главных инвесторов в турецкую экономику, а у турок есть концепция "один народ - два государства".
Благодаря удобному положению Азербайджана, именно он может стать воротами Анкары в Среднюю Азию.
Как отмечает Бондаренко, дальнейшие амбиции турецкого лидера устремлены дальше Каспия - "это и Казахстан, и Киргизия, и Туркмения, и Узбекистан", передают "Дни.ру".
Напомним, что в карабахском конфликте Турция активно поддерживает Азербайджан. По сообщениям СМИ, турки помогли Баку не только вооружением, но и живой силой.
Также звучат грозные заявления от Эрдогана. Он ранее призвал Армению вернуть спорные территории Азербайджану. По его словам, Ереван на протяжении 30 лет оккупирует Карабах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России в Чёрном море
10 октября 2020, 10:00
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте Варшавы
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России
10 октября 2020, 02:40
"Джон Маккейн" вторгся в Китай: США грубо нарушили морские границы Поднебесной - КНР
10 октября 2020, 00:50
Медведев отдал Навальному Нобелевскую премию почти во всех номинациях
10 октября 2020, 06:20
Вован и Лексус снова в деле: Заседание парламента Дании с лже-Тихановской скоро "рассекретят"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России...
10 октября 2020, 10:00
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте ...
10 октября 2020, 02:40
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток
10 октября 2020, 02:40
Возвращение владычицы морей, или Голый под дождём
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца до...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хватило на пять часов
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
05 октября 2020, 00:45
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граждан
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.