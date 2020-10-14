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Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе

14 октября 2020, 06:35  •  188 • Политика
Российские истребители Су-30СМ ВВС Армении не смогли подняться в небо из-за систем ПВО Азербайджана, утверждает военный аналитик.
Армения до сих пор не задействовала имеющиеся у неё российские истребители Су-30СМ, так как воздушное пространство страны полностью контролируется системами ПВО Азербайджана. К такому выводу пришёл военный аналитик портала Avia.pro.
Отмечается, что Азербайджан активно применяет в конфликте штурмовики Су-25 и истребители F-16. Однако Армения до сих пор ни разу не использовала имеющиеся у неё истребители Су-30СМ. На этом основании аналитик портала приходит к выводу о том, что армяне физически не могут поднять самолёты в воздух из-за азербайджанских систем ПВО.
"Конечно, у Армении не так много боевых самолётов, но без воздушной поддержки любые военные операции и контратаки являются совершенно бесполезными, тем более, когда отнюдь не меньшая угроза исходит со стороны Турции, которая может нанести удар с тыла", - заявляет эксперт портала.
Следует отметить, что никакого официального подтверждения данной информации нет. Это спекуляции и предположения аналитика, чьё имя портал по каким-то причинам скрывает.

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