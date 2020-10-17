Азербайджан "наказал" Милонова: Имя депутата внесли в чёрный список

Депутат Госдумы Виталий Милонов попал в чёрный список Азербайджана за визит в Нагорный Карабах. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Баку ведёт чёрный список с 2013 года и периодически пополняет его новыми лицами. Недавно в него включили депутата Виталия Милонова. Официальная причина - визит в Нагорный Карабах во время конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за региона.

"Имя Виталия Милонова внесено в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в Азербайджан", - цитирует "РИА Новости" ответ пресс-службы МИД Азербайджана.

В ведомстве добавили, что считают действия Милонова безответственными. Также в МИД заявили, что визит депутата Госдумы в спорный регион противоречит официальной позиции, которой придерживается Россия в этой ситуации.