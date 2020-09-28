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Азербайджан предложил сдаться. В ответ Армения мобилизовала военнослужащих запаса

28 сентября 2020, 00:05  •  75 • Политика
Власти Азербайджана предложили армянскому военному гарнизону в населённом пункте Агдере сложить оружие, чтобы избежать дальнейших жертв. Между тем власти Армении, проигнорировав это предложение, объявили о мобилизации военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет.
Азербайджанская сторона направила руководству военного армянского гарнизона в Агдере на линии соприкосновения в Карабахе предложение сдаться, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В частности, отмечается, что армянская сторона может избежать таким образом увеличения боевых потерь.
В командовании азербайджанской армии подчеркнули, что с армянскими военнопленными и гражданским населением они будут обращаться согласно требованиям Женевской конвенции.
"Если будет оказано сопротивление, то мы нейтрализуем каждого вооружённого человека", - заявило Минобороны Азербайджана.
В свою очередь правительство Армении не ответило на это предложение, но объявило о всеобщей мобилизации и мобилизации военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолёта и три беспилотника Азербайджана.

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