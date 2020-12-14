Азербайджан пошел против России в Карабахе

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Атака Баку была нацелена на подрыв авторитета российских бойцов

Армянский премьер-министр Никол Пашинян раскрыл замысел азербайджанской стороны. По его словам, провокации, в том числе, были направлены против российских миротворцев.



Глава Армении отметил, что конфликтная ситуация вблизи двух сел Гадрутского района нагорно-карабахской зоны оказалась первой серьезной проверкой на прочность для бойцов из России.

В обращении, которое транслировалось на странице премьер-министра в "Фейсбук", Пашинян пояснил, что гадрутские села Хцаберд и Хин Тахер были под контролем Армении при том, что весь остальной район занят военными из Азербайджана. В итоге азербайджанцы решили провести наступательную операцию на этот анклав и спровоцировали перестрелку.

В данный момент два обсуждаемых населенных пункта включены в состав миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Азербайджан, в свою очередь, придерживается другой версии. В Баку заявили, что возобновление боев в Карабахе является частью антитеррористической операции.