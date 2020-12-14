|
Азербайджан пошел против России в Карабахе
14 декабря 2020, 17:45 • 126 • Политика
Атака Баку была нацелена на подрыв авторитета российских бойцов
Армянский премьер-министр Никол Пашинян раскрыл замысел азербайджанской стороны. По его словам, провокации, в том числе, были направлены против российских миротворцев.
Глава Армении отметил, что конфликтная ситуация вблизи двух сел Гадрутского района нагорно-карабахской зоны оказалась первой серьезной проверкой на прочность для бойцов из России.
В обращении, которое транслировалось на странице премьер-министра в "Фейсбук", Пашинян пояснил, что гадрутские села Хцаберд и Хин Тахер были под контролем Армении при том, что весь остальной район занят военными из Азербайджана. В итоге азербайджанцы решили провести наступательную операцию на этот анклав и спровоцировали перестрелку.
В данный момент два обсуждаемых населенных пункта включены в состав миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Азербайджан, в свою очередь, придерживается другой версии. В Баку заявили, что возобновление боев в Карабахе является частью антитеррористической операции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 декабря 2020, 04:50
|
08 декабря 2020, 04:05
|
08 декабря 2020, 15:05
|
08 декабря 2020, 02:15
|
09 декабря 2020, 23:10
|
11 декабря 2020, 01:45
|
08 декабря 2020, 05:55