Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали

Азербайджан обнародовал кадры, на которых зафиксировано уничтожение зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, принадлежащего Вооружённым силам Армении. Видео размещено на сайте Минобороны Азербайджана.

Было снято, как происходит нацеливание на С-300, которые, похоже, находятся в боевом положении. После чего последовал мощный взрыв от попадания снаряда в ЗРК.

При этом азербайджанская сторона не уточняет, когда была сделана данная видеозапись. Также остаётся неизвестным, где располагались уничтоженные азербайджанскими военными комплексы С-300.

Помимо этого, Минобороны Азербайджана разместило аналогичные видеозаписи уничтожения армянских военных складов и другой военной техники.