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Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
18 октября 2020, 05:55 • 93 • Политика
Минобороны Азербайджана показало видеокадры удара по армянскому ЗРК С-300. Судя по записи, очевидно, что комплексы находились в боевом положении.
Азербайджан обнародовал кадры, на которых зафиксировано уничтожение зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, принадлежащего Вооружённым силам Армении. Видео размещено на сайте Минобороны Азербайджана.
Было снято, как происходит нацеливание на С-300, которые, похоже, находятся в боевом положении. После чего последовал мощный взрыв от попадания снаряда в ЗРК.
При этом азербайджанская сторона не уточняет, когда была сделана данная видеозапись. Также остаётся неизвестным, где располагались уничтоженные азербайджанскими военными комплексы С-300.
Помимо этого, Минобороны Азербайджана разместило аналогичные видеозаписи уничтожения армянских военных складов и другой военной техники.
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