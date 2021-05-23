|
Азербайджан отвёл войска с территории Армении
23 мая 2021, 14:55 • 77 • Политика
Часть азербайджанских войск покинула армянские территории и вернулась на исходные позиции, заявили в Министерстве обороны Армении.
В Министерстве обороны Армении заявили, что часть войск Азербайджана покинула армянские территории. Сейчас группа находится на исходной позиции.
Отметим, о попытке военных Азербайджана "уточнить границы" сообщалось 12 мая. Собственно, уточнение границ привело к тому, что военные просто нарушили взятые на себя ранее договорённости, расположившись в Сюникской области.
На заседании Совета безопасности Армении обсуждались действия Азербайджана. Проводил совещание премьер-министр Никол Пашинян.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 мая 2021, 22:45
|
17 мая 2021, 10:25
|
22 мая 2021, 01:20
|
16 мая 2021, 23:25
|
18 мая 2021, 23:05
|
21 мая 2021, 07:55
|
19 мая 2021, 00:55