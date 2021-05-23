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Азербайджан отвёл войска с территории Армении

23 мая 2021, 14:55  •  77 • Политика
Часть азербайджанских войск покинула армянские территории и вернулась на исходные позиции, заявили в Министерстве обороны Армении.
В Министерстве обороны Армении заявили, что часть войск Азербайджана покинула армянские территории. Сейчас группа находится на исходной позиции.
Отметим, о попытке военных Азербайджана "уточнить границы" сообщалось 12 мая. Собственно, уточнение границ привело к тому, что военные просто нарушили взятые на себя ранее договорённости, расположившись в Сюникской области.
На заседании Совета безопасности Армении обсуждались действия Азербайджана. Проводил совещание премьер-министр Никол Пашинян.

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