Азербайджан отвёл войска с территории Армении

Часть азербайджанских войск покинула армянские территории и вернулась на исходные позиции, заявили в Министерстве обороны Армении.

В Министерстве обороны Армении заявили, что часть войск Азербайджана покинула армянские территории. Сейчас группа находится на исходной позиции.

Отметим, о попытке военных Азербайджана "уточнить границы" сообщалось 12 мая. Собственно, уточнение границ привело к тому, что военные просто нарушили взятые на себя ранее договорённости, расположившись в Сюникской области.

На заседании Совета безопасности Армении обсуждались действия Азербайджана. Проводил совещание премьер-министр Никол Пашинян.