Азербайджан отвёл силы с места перестрелки в Нагорном Карабахе - Минобороны России

В Нагорном Карабахе после перестрелки и вмешательства миротворцев России Азербайджан отвёл свои подразделения от места ЧП.

Азербайджан после переговоров осуществил отвод своих подразделений в Нагорном Карабахе из района населённого пункта Фурух.

"По результатам проведённых переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населённого пункта Фурух", - сказано в заявлении Минобороны России 27 марта.

Ранее миротворцы России зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Азербайджана. В результате стрельбы были ранены по два человека с каждой из сторон.

В военном ведомстве России подчеркнули, что миротворцы вместе с представителями двух сторон конфликта в Нагорном Карабахе смогли стабилизировать обстановку.