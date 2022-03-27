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Азербайджан отвёл силы с места перестрелки в Нагорном Карабахе - Минобороны России
27 марта 2022, 21:55 • 105 • Политика
В Нагорном Карабахе после перестрелки и вмешательства миротворцев России Азербайджан отвёл свои подразделения от места ЧП.
Азербайджан после переговоров осуществил отвод своих подразделений в Нагорном Карабахе из района населённого пункта Фурух.
"По результатам проведённых переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населённого пункта Фурух", - сказано в заявлении Минобороны России 27 марта.
Ранее миротворцы России зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Азербайджана. В результате стрельбы были ранены по два человека с каждой из сторон.
В военном ведомстве России подчеркнули, что миротворцы вместе с представителями двух сторон конфликта в Нагорном Карабахе смогли стабилизировать обстановку.
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