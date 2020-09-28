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Азербайджан отобьет атаки армянских "Искандеров" белорусскими "Полонезами"

28 сентября 2020, 23:00  •  17 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Старый постсоветский конфликт может стать полигоном военных действий с помощью оружия союзников
Азербайджан ответит мощными ударами из РСЗО "Полонез" на атаки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" ВС Армении. Об этом заявил военный аналитик Александр Перенджиев.
Он напомнил, что Баку в свое время закупил у Минска мощные 301-мм реактивные системы залпового огня В-200 "Полонез". Кроме того, Москва поставляла азербайджанской стороне комплексы ПВО, которые первоначально должны были уйти в Тегеран, но из-за чехарды с санкциями против Ирана два полка этих систем получил Баку.
"В целом я хочу сказать, что Азербайджан накупил много оружия, причем не только у России, но и у Китая, и даже у Чехии. Вооруженные силы Азербайджана значительно усилились в вопросах вооружения и военной техники. Поэтому эти заявления безусловно имеют под собой почву, это не блеф и не какая-то бравада", – сказал РИА ФАН эксперт.
Речь идет о сегодняшнем предупреждении главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. По словам министра, Баку есть чем ответить Еревану, если тот задействует в разгоревшемся накануне вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе российские "Искандеры".
"Эти заявления безусловно имеют под собой почву, это не блеф и не какая-то бравада", – считает Перенджиев.
Поэтому армянским властям нужно оценить свои силы, если они попытаются атаковать азербайджанцев с помощью ОТРК. Баку ответит массированным ударом "Полонезами", указал эксперт, да еще ночью, т.к. имеет опыт проведения подобных залпов.
По его мнению, Ереван может применить "Искандеры" в случае приближения военных Азербайджана к территории Карабаха. Пока еще бои идут в пяти регионах непризнанной республики, которые как раз "заняты Арменией", пояснил специалист.
"Но когда Азербайджан подойдет к территории Нагорного Карабаха, армяне будут уже учитывать эту угрозу, и тогда возможно применение "Искандеров", – спрогнозировал Перенджиев.
Между тем, посол Армении в России Вардан Тоганян назвал условие, при котором Ереван применит грозные российские комплексы (на сегодня в Республике 4 единицы "Искандер-Э" – ред.), а именно, если Анкара начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, передает РИА "Новости".
Ранее сегодня сирийский правозащитник Ахмад Казем передал в Россию аудиозаписи, в которых зафиксированы детали подготовки и набора местных боевиков для переброски в Азербайджан, причем занимались этим в САР сотрудники турецких спецслужб еще с августа нынешнего года. Сформированы бригады из более чем трехсот наемников.
В свою очередь, российские добровольцы также готовы пополнить ряды бойцов армии НКР для защиты непризнанной республики. Более того, глава Союза армян России Ара Абрамян полагает, что в Карабах могут отправиться около 20 тыс. этнических соплеменников из РФ.

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