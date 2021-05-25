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Азербайджан открыл огонь по Армении: один человек погиб - Ереван

25 мая 2021, 18:15  •  114 • Политика
Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Конфликт между двумя государствами продолжается
Несмотря на договоренности решить дело миром, Армения и Азербайджан продолжают устраивать кровавые разборки. Так, стало известно, что азербайджанские военные открыли огонь по армянскому противнику.
Такую информацию публикует Минобороны Армении. Трагический инцидент произошел днем во вторник, 25 мая. Сообщается, что под обстрел азербайджанцев попали позиции армян, размещенные рядом с населенным пунктом Верин Шоржа.
В результате атаки со стороны азербайджанского государства один военнослужащий Армении погиб. Отмечается, что смерть настигла контрактника. Ранения, которые получил молодой человек 1989 года рождения, были не совместимы с жизнью.
Впрочем, Минобороны Азербайджана опровергло информацию, которую распространяет армянская сторона. В Баку заявили, что все это ложь, а армянский военный расстался с жизнью из-за несчастного случая, пишет "Интерфакс".
Напомним, 12 мая армянская сторона объявила, что военные силы Азербайджана предприняли попытку осуществить некие действия, которые были направлены на "уточнение границ" на одном из рубежей. При этом армянские политики не стали уточнять, что конкретно пытались сделать азербайджанцы. Данную ситуацию исполняющий обязанности главы армянского МИД Ара Айвазян обсудил с руководителем главного российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Позже и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на фоне данного обострения обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать военную поддержку республике. Так, Ереван обвинил Баку в посягательстве на часть территорий.

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