Азербайджан обстрелял Карабах

Нагорный Карабах. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Трое военных получили ранения

В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Сегодня стало известно, что накануне со стороны Азербайджана была атакована позиция Армении. В результате завязалась перестрелка. В ходе пальбы ранения разной степени тяжести получили трое карабахских военных-резервистов.



По имеющимся данным, жизни военнослужащих вне опасности. Такие сведения приводит издание "Sputnik Армения".

В свою очередь, портал Oxu.az заявляет, что это армяне осуществили провокацию. По версии азербайджанского издания, военные Армении напали на военнослужащих Азербайджана в районе Гадруты. Согласно материалам публикации, один военный был ранен.

При этом Армия обороны Нагорного Карабаха заявляет, что сообщения о провокации со стороны Армении являются ложными.

К слову, недавно сообщалось, что глава Азербайджана Ильхам Алиев готовит новый передел Нагорного Карабаха. План Баку уже обсудили с Москвой и Анкарой.